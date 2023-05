Studenten en medewerkers voeren actie op de UvA: ‘We willen onze universiteit zelf besturen’

In de hal op de UvA-campus is een tent opgezet. Beeld Koosje Koolbergen

Het protest is onderdeel van het collectief Amsterdam Autonomous Coalition, waar onder meer Mokum Kraakt en University Rebellion UvA onderdeel van uitmaken. Er is een tent opgezet en een paar studenten rollen slaapmatjes en dekens uit. Rondom de hal hangen de posters van verschillende organisaties, met teksten als: ‘Occupy UvA!’

“We eisen onze universiteit terug,” zegt woordvoerder Joseph (hij wil zijn leeftijd en achternaam niet in de krant). “We willen de universiteit transformeren, zodat die weer gerund wordt door studenten en medewerkers. Ons doel is: decolonize, decarbonate and democratise.” Oftewel: dekoloniseer, stop met fossiele brandstoffen en democratiseer.

‘Geen plek voor winst’

Concreet betekent dat volgens Joseph bijvoorbeeld dat niet alleen de onderzoekssamenwerkingen met Shell en andere fossiele bedrijven worden stopgezet, maar ook dat er geen gastcolleges meer worden gegeven door Shellmedewerkers. Daarnaast willen de demonstranten dat de UvA de banden verbreekt met instanties die ‘medeplichtig zijn aan het Israëlische apartheidsregime’. Ook moet er meer aandacht komen voor de mentale gezondheid van studenten en staf.

Op de UvA lopen dinsdagmiddag veel andere studenten langs, die verwonderd naar de bezetting kijken. “Ik vind wel dat het wat veel organisaties bij elkaar zijn,” zegt een meisje tegen een ander. Maar volgens Joseph hebben al die organisaties een belangrijke gemene deler: ze willen dat de universiteit weer een plek wordt voor mensen, in plaats van voor winst.

Politiegeweld

Een woordvoerder van de UvA laat weten dat demonstreren toegestaan is op de campus. De universiteit is volgens haar niet op de hoogte van een eventuele overnachting. “Daar hebben we duidelijke regels over,” zegt ze. “Overnachten mag niet. Dat weten de demonstranten ook.”

In januari werd een deel van het Binnengasthuis, de voormalige Amsterdamse Academische Club van de UvA, bezet door actievoerders. Zij eisten dat de universiteit haar banden met Shell zou verbreken. De politie en ME ontruimden het gebouw en dertig mensen werden gearresteerd.

“Als we proberen te protesteren vanwege onderwerpen als Shell of gerechtigheid voor Palestina, of zelfs alleen maar proberen erover te praten, worden we heel slecht behandeld,” zegt Joseph. “In januari is zelfs iemands hand gebroken door politiegeweld. En dan noemen ze ons gewelddadig.” Op de campus lopen dinsdagmiddag al wat agenten rond, al zijn zij niet aanwezig in de hal waar de bezetting plaatsvindt. “Ik hoop dat ze zich niet zo wreed opstellen als vorige keer,” aldus Joseph.

Klimaatdoelen

In februari maakte de UvA bekend een voorlopige stop te zetten op nieuwe onderzoekssamenwerkingen met Shell en andere bedrijven uit de fossiele industrie. Het College van Bestuur gaat hier eerst over in gesprek met studenten en medewerkers.

Ook op andere universiteiten werd de afgelopen maanden gedemonstreerd tegen samenwerkingen met de fossiele industrie. De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) besloot in april geen nieuwe samenwerkingen aan te gaan met fossiele energiebedrijven als zij zich onvoldoende inspannen om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

