Studenten boos op Inholland over stopzetten opleiding: ‘Voelen ons misleid’

Beeld Inholland

In 2017 kondigde hogeschool Inholland al aan te gaan stoppen met het aanbieden van zestien tweedegraads lerarenopleidingen in Amsterdam, waaronder de opleiding tot leraar Engels. De opleidingen waren te klein en te kostbaar, volgens de hogeschool. Maar ouderejaars konden hun studie afmaken, werd destijds gecommuniceerd.

Nu trekken sowieso vier studenten aan de bel. Zij kunnen door de sluiting van hun studie hun diploma niet meer bij een vestiging van Inholland (Diemen) afronden, omdat ze worden uitgeschreven. Er zouden nog enkele studenten ernstig gedupeerd zijn, maar zij hebben ervoor gekozen niet naar voren te komen.

Het groepje van vier studenten werkt al jaren in het onderwijs. “Ik heb dit papiertje nodig om een vaste aanstelling te kunnen krijgen,” vertelt deeltijder ‘Brechje’. Zij is een van de getroffenen door de sluiting van de opleiding Engels en wil alleen haar verhaal doen op basis van anonimiteit.

Razendsnel aanmelden

De studenten missen nog één vak om af te zijn van hun opleiding, legt Brechje uit. Het gaat om CPE: het lezen, luisteren, schrijven en spreken van de Engelse taal op een bepaald niveau. “Inholland bood een coulanceregeling aan waardoor ik dit vak alsnog kan halen bij de Hogeschool van Amsterdam, maar dan moest ik me razendsnel aanmelden. Nu blijkt dat we daar nog een volledig studiejaar twee dagen per week heen moeten. Voor een paar studiepunten!”

De afgelopen jaren werkte Brechje al meerdere tijdelijke arbeidscontracten af op een school, maar dat houdt op als ze haar diploma niet snel op zak heeft. “Wij voelen ons misleid, want Inholland zou dit goed voor ons regelen en de waarheid blijkt anders. Ze hebben slordig en niet persoonlijk gewerkt, ten koste van studenten. Dit kan mijn toekomst schaden.”

Deeltijdstudent ‘Eduard’ (eveneens een alias) bevestigt het verhaal van Brechje. “Ik heb die CPE-toets nog niet kunnen halen omdat ik een keer zelf corona had, de onderwijsinstelling een keer dicht was en omdat ik een keer in aanraking was gekomen met mensen die corona hadden. Op het laatste moment heb ik er nog alles aan gedaan om de toets alsnog binnen te slepen en dat is maar net mislukt.”

“Nu word ik door het missen van één toets bestraft,” vervolgt hij. “En we willen geen gratis diploma, maar rust en ruimte om deze toets alsnog te halen. Dat lijkt me goed voor iedereen in tijden van lerarentekorten.”

Zelf een deal sluiten

De groep probeert nu een deal te sluiten met de examencommissie van een andere aanbieder van de opleiding in de Randstad. De stukken moeten echter nog die kant op. Er is ondertussen hoop dat Inholland, desnoods onder druk van het ministerie van Onderwijs, zelf met een werkbare oplossing over de brug komt.

Inholland laat weten dat de studenten minimaal vier jaar plus één jaar extra de tijd hebben gekregen om vóór 31 augustus 2021 af te studeren. “Ook hebben wij extra ingezet op de begeleiding van de studenten om ze te motiveren en stimuleren hun opleiding voor de einddatum af te ronden.” De Hogeschool van Amsterdam, waar de coulanceafspraken mee zijn gemaakt, gaat zelf over hun voorwaarden voor vrijstellingen, aldus Inholland.

Wat betreft de laatste benodigde CPE-toets zegt de hogeschool nog: “De betreffende studenten hebben de afgelopen jaren meerdere mogelijkheden gehad deze toets te behalen. We vinden het spijtig dat het hen niet is gelukt deze toets te halen. Wij willen in gesprek met de studenten over de vraag hoe en waar ze hun opleiding elders kunnen afronden. We kunnen echter geen concessies doen aan de eindkwalificatie van de opleiding.”

Fatsoenlijk

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) meldt: “Juist omdat er een groot lerarentekort is en we iedere student de mogelijkheid willen bieden om een gestarte opleiding af te ronden, is met InHolland afgesproken dat er een warme overdracht is van studenten die willen overstappen naar de Hogeschool van Amsterdam.” Per student bekijkt de opleiding, met eindverantwoordelijkheid van de examencommissie, wat er nodig is om in te stromen en de opleiding af te ronden.

Dat is maatwerk, geeft de HvA aan. “Waarbij we van de reeds behaalde studiepunten bij Inholland uitgaan bij het opstellen van een programma. Uiteraard passend binnen de kwaliteitseisen die we aan de opleiding stellen. Studenten van Inholland zijn van harte welkom.” In 2021 hebben zo’n twintig studenten van de lerarenopleiding Engels Inholland gebruik gemaakt van de overstapmogelijkheid.

Kamervragen

SP-Kamerlid Peter Kwint heeft onderwijsminister Van Engelshoven Kamervragen gesteld over het conflict tussen de studenten en Inholland. “Terwijl het lerarentekort elk jaar toeneemt, verdwijnen er opleidingen tot docent en wordt mensen die wel voor de klas willen staan allemaal kansen ontnomen. We zouden blij moeten zijn met mensen die dit belangrijke werk moeten doen. Als een instelling niet fatsoenlijk zorgt dat studenten hun diploma kunnen halen dan moet de minister daar maar voor zorgen,” vindt Kwint.

De minister laat in een schriftelijk antwoord op de Kamervragen weten: ‘Ik vind dat de instelling de studenten voldoende mogelijkheden heeft geboden om de studie voor 31 augustus 2021 af te ronden.’ Daarna kan Inholland volgens de bewindsvrouw ook geen diploma's meer uitreiken voor de betreffende opleiding. ‘Ik hoop van harte dat deze tijdelijke tegenslag deze gemotiveerde studenten er niet van weerhoudt om hun studie te vervolgen.’