Student mag niet zomaar worden uitgesloten van energietoeslag

Beeld Getty Images/Maskot

Iedereen in Nederland met een laag inkomen kreeg dit jaar extra geld omdat de energieprijzen snel waren gestegen. Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) had daarbij geadviseerd om studenten op een andere manier te helpen, namelijk via de zogenaamde individuele bijzondere bijstand. Veel studenten wonen namelijk nog bij hun ouders en bij veel anderen zitten de energiekosten inbegrepen in de huur van een kamer.

Dat is volgens de rechtbank geen goed argument. De rechtbank vindt dat Nijmegen een ‘niet te rechtvaardigen onderscheid’ maakt. Onder de studenten zijn namelijk ook mensen die hetzelfde inkomen en dezelfde energiekosten hebben als niet-studenten. Die laatste groep krijgt de energietoeslag wel, de studenten niet.

De zaak was aangespannen door een student uit Nijmegen. Hij zegt dat hij de gevolgen voelt van de verhoogde energieprijzen en weinig te besteden heeft. De gemeente besloot begin april dat hij de eenmalige energietoeslag zou krijgen. Bijna twee weken later kreeg hij bericht dat dit toch niet doorging. Er was een fout gemaakt en als student had hij geen recht op het geld. Nu de rechter hem gelijk geeft, krijgt hij alsnog de 800 euro toeslag.

Andere steden

Studentenvakbond LSVb is blij met de uitspraak. Voorzitter Joram van Velzen spreekt van een belangrijk precedent. “Er wordt nu letterlijk gezegd dat studenten niet uitgesloten mogen worden van de toeslag. Niet alleen in Nijmegen, maar ook in andere steden hebben zij dus recht op compensatie.” Hij wil dat het Rijk geld uittrekt zodat studenten alsnog de energietoeslag krijgen.

Het ministerie van Schouten (Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid) gaat de uitspraak bestuderen, laat een woordvoerder weten. Die tekent daarbij aan dat het om een uitspraak van de rechtbank gaat. “De gemeente Nijmegen kan nog besluiten in beroep te gaan. Dat houden we in de gaten.”

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: