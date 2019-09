Student Florian wil 121 miljoen terug van de minister

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beeld ANP

Volgens de 21-jarige Florian van Leeuwen zit het als volgt. Studenten moeten rente betalen over hun studieschuld en die rente is gekoppeld aan de rente op vijfjarige staatsobligaties. De laatste drie jaar is de rente op de studieschuld nul procent, maar die op de staats­obligatie negatief. “Ik vind het ­helemaal prima dat de staat een ­regel heeft opgesteld dat de rente gelijk moet zijn aan die op de vijfjarige staatsobligatie, maar als die rente negatief is, moet je je óók aan die regel houden.”

Half procent

Volgens Van Leeuwen is het onrechtvaardig dat studenten met een studieschuld rente moeten betalen als het rentepercentage positief is, maar geen geld terugkrijgen nu de rente negatief is geworden. “Het probleem is dus dat studenten nu heel blij zijn met nul procent rente, maar eigenlijk missen ze een half procent per jaar die van hun studieschuld zou moeten afgaan.”

In een brief aan de minister verzoekt de student nu om de rente­regeling consistent te maken en 121 miljoen terug te betalen, verdeeld over alle studenten met een studieschuld.

Niet waterdicht

Het plan Van Leeuwen is niet geheel waterdicht, want in zijn brief is een berekening opgenomen aan de hand van de huidige rente op staatsobligaties en het door Dienst Uitvoering Onderwijs geschatte bedrag van de totale studieschuld uit 2018. “Het kan best zijn dat ik er 10 of 20 miljoen euro naast zit, maar alsnog gaat het dan om tientallen miljoenen euro’s.”

De economiestudent ziet in dat de minister ervoor vreest dat studenten straks nog meer gaan lenen als zij minder geld hoeven terug te betalen. “Dat kan een probleem zijn, maar dan moet je de rente maar op een bepaald niveau vastzetten en geen regel instellen die niet waterdicht is.”