Structureel kankerverwekkend gas geloosd in Marker- en IJsselmeer

Ondanks een landelijk en provinciaal verbod op het zogenoemde varend ontgassen, gebeuren de lozingen toch. Het wordt gedoogd door de Inspectie Leefomgeving en Transport, in afwachting van een internationaal totaalverbod, meldt Omroep Flevoland.

De provincie Flevoland gaat ervan uit dat er niet varend ontgast wordt. Maar op een speciale kaart van het ministerie wordt voor schippers precies aangegeven waar het ontgassen gedoogd wordt. En een van deze routes loopt pal langs de kust van Flevoland.

Benzeen

Bij het schoonmaken van de tanks, het ontgassen, kunnen de vrijkomende stoffen als benzeen in het water of op het land terechtkomen. Deze dampen/gassen behoren meestal tot de groep ‘zeer zorgwekkende stoffen’. Dit betekent dat ze bijvoorbeeld de voortplanting belemmeren, kankerverwekkend zijn of zich in de voedselketen ophopen.

Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport zou de provincie zelf tegen de ontgassingen kunnen optreden, maar de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, die milieuwetgeving handhaaft, zegt dat ‘dit geen taak is die de provincie bij hen heeft neergelegd’.