Stripverhaal over moord Rosleny Magdalena brengt 100.000 euro tipgeld nog één keer onder de aandacht

In het korte stripverhaal, gemaakt door de Peter R. de Vries Foundation in samenwerking met stripuitgever Seb van der Kaaden, wordt uitgebeeld wat er tot dusver bekend is over de moord op Magdalena.

De toen 28-jarige Rosleny Magdalena fietste op 17 november 2016 ’s ochtends vroeg door Amsterdam-Zuidoost, nadat ze haar dochter naar school had gebracht. Op de brug bij Maldenhof werd ze neergeschoten, mogelijk door een fietser in regenpak. Op bewakingsbeelden lijkt het alsof de fietser haar een tijd heeft achtervolgd.

Hoewel er in de afgelopen 6,5 jaar af en toe hoop gloorde voor de nabestaanden van Magdalena, bijvoorbeeld toen een 29-jarige vrouw werd opgepakt als verdachte, bleek dit niet tot een dader te leiden. De vrouw werd in maart 2022 weer vrijgelaten.

De familie van Magdalena probeerde in 2017 via televisieprogramma Opsporing Verzocht tips over de mogelijke dader te vinden. Zij riepen zelfs de hulp van misdaadverslaggever Peter R. de Vries is, maar ook zijn inmenging leidde niet tot opheldering.

Dus wendde de familie zich tot de bewoners van de Bijlmer. Vorig jaar augustus organiseerde Shulesca de la Croes aandacht voor de moord op haar nicht Rosleny Magdalena door flyers uit te delen in winkelcentrum Amsterdamse Poort.

Op de dag dat de moord precies zes jaar geleden was, afgelopen november, maakte de Peter R. de Vries foundation bekend honderdduizend euro uit te loven aan degene met de gouden tip. De politie beloofde eerder al vijfentwintigduizend euro aan mensen die meer informatie konden geven over de fietser in regenpak. Vanuit het OM werd vijftienduizend euro uitgeloofd voor de gouden tip.

Na al die jaren heeft echter geen van de acties concrete informatie opgeleverd. Het nieuwe stripverhaal moet het tipgeld nog één keer onder de aandacht brengen, voor het over twee weken komt te vervallen. Volgens AT5 zal de strip ook in De Telegraaf verschijnen. Hiermee wil de foundation getuigen nog een laatste keer oproepen om zich te melden als zij iets weten over de moord op Magdalena.

