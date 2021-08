Strikte regels laten organisatoren geen keus: ‘We kunnen dit festival niet voor 750 man houden’

Beeld Amaury Miller

Met z’n allen voor een groot beamerscherm, alsof het een finalewedstrijd was. Zo zat Tom Veldhuis, organisator van onder andere festival Strafwerk, er maandagmiddag met zijn team bij voor de persconferentie van Mark Rutte. Zou het dan tóch? Maar binnen enkele minuten werd het al duidelijk: met de ‘strikte voorwaarden’ die het kabinet stelt aan evenementen vanaf 14 augustus, komen er ook de tweede helft van augustus geen festivals.

Eind vorige maand maakte het kabinet al bekend dat het huidige aantal coronabesmettingen geen ruimte zou geven aan meerdaagse evenementen. Tot zeker 1 september werden geplande ‘campingfestivals’ zoals Lowlands toen verboden. Maandagmiddag wordt duidelijk dat ook eendaagse festivals het onderspit delven: hoewel de evenementen zijn toegestaan, geldt er een maximaal bezoekersaantal van 750 personen en mogen ze alleen plaatsvinden in de open lucht of een open tent. Einde verhaal, voor de meesten.

“We waren meer voorbereid dan ooit,” vertelt Veldhuis. Naar Strafwerk, dat op 14 augustus zou neerstrijken op terrein Havenpark in West, zouden net zoals afgelopen jaren 20.000 festivalgangers komen. Er lagen ‘extra strakke’ logistieke protocollen klaar. “We hebben zelfs kaarthouders gevraagd of ze bereid waren zich, ondanks vaccinatie, alsnog te laten testen en om op bepaalde clustertijden naar het festival te komen. De meesten waren echt tot alles bereid om te komen feesten.”

Nu gaat er, volgens Veldhuis vrij last minute en onverwacht, toch een streep door alle plannen. De argumenten van het kabinet zijn ongrijpbaar, vindt de organisator. “Voor het maximale aantal personen van 750 heb ik geen concrete argumenten gehoord. En juist voor dit soort evenementen is Testen voor Toegang met 24 uur geldigheid toch opgetuigd?”

Kort geding

Met de recente aankondigingen geeft het kabinet volgens Veldhuis ‘meer onduidelijkheid dan duidelijkheid’. Ook Rosanne Janmaat van festivalorganisator ID&T Groep, dat eerder met ruim veertig mede-eisers een kort geding aanspande tegen het kabinet, reageert met veel vraagtekens op de persconferentie. “Waarom is het sinds kort opeens mogelijk massaal op vakantie te gaan in Europa en kun je in Nederland niet een wat groter festival bezoeken? Op basis van welke parameters kunnen we dan wel open?”

De Amsterdamse festivalorganisatie ALDA laat weten ‘teleurgesteld’ te zijn over de voor de sector zeer impactvolle beslissing. Allan Hardenberg, een van de oprichters van de organiatie, steunt ook om die reden het kort geding van ID&T. “Snellere besluitvorming is noodzakelijk. Een update op 13 augustus is te laat om iedereen op tijd duidelijkheid te kunnen verschaffen,” aldus Hardenberg.

Binnen twee dagen beslist ID&T of het kort geding alsnog wordt doorgezet, om verdere duidelijkheid over de periode na 1 september af te dwingen.

Onmogelijke situatie

Ook voor het Amsterdamse Terrassen Festival, dat van 19 tot en met 22 augustus samen met duizenden Amsterdammers in het Rembrandtpark zou neerstrijken, zit er niets anders op dan ‘het grootste terras van de stad’ te verplaatsen naar 2022. Festifest, oorspronkelijk gepland op 28 augustus bij Noorderlicht in Noord, laat weten zich ‘nog te bezinnen op eventuele mogelijke alternatieven binnen de gestelde voorwaarden’.

Voor kleinere evenementen zoals Festifest verschaft het maximale aantal personen van 750 wellicht nog wat ruimte, maar voor de meeste grote feesten zit dat er niet in. Zo ook voor Komm Schon Alter, dat gepland stond op 14 augustus in de Tuinen van West. “Het is een onmogelijke situatie,” zegt Rob Simon van Chasing the Hihat, het bedrijf dat Komm Schon Alter organiseert. “We kunnen dit festival niet voor 750 mensen houden.”

Er zouden 12.000 mensen op het festival afkomen. “Het kabinet doet alsof ze iets mogelijk maken, maar ze hebben eigenlijk op een mooie manier ingepakt dat alle festivals deze zomer niet door kunnen gaan.”

Wat moet de branche doen om toch wel open te kunnen, vraagt Simon zich zuchtend af. “Het voelt machteloos. Het hele jaar werken we naar een heropening met Testen voor Toegang. Daar werd alle hoop op gezet en heel veel geld in geïnvesteerd. Nu is na één gefaalde poging meteen de hele zomer afgeschreven.”