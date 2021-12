Strengere richtlijn bij besmetting: huisgenoten en jonge kinderen 10 dagen in quarantaine

Beeld ANP / ANP

De regel geldt ook voor kinderen van 0 tot 4 jaar en mensen die in nauw contact zijn geweest met een besmette persoon. Tot nu toe hoefden mensen die al corona hebben gehad of gevaccineerd waren niet in quarantaine als een huisgenoot positief testte. Ze hoefden zich alleen op dag vijf bij de GGD te laten testen. Ook kinderen van 0 tot 4 jaar waren uitgezonderd.

Het RIVM verzwaart de isolatie- en quarantaine-richtlijnen nu vanwege de opmars van de omikronvariant. Huisgenoten en nauwe contacten van een besmette persoon mogen de eerste tien dagen na het laatste contact bovendien niet in grote groepen of op drukke plekken komen en moeten contact met kwetsbare mensen vermijden. Wel mag de quarantaine bij een negatieve test bij de GGD, op dag vijf na het laatste contact met de besmette persoon, worden beëindigd.

Antistoffen

Wie in de laatste acht weken zelf een keer positief getest is, hoeft niet in quarantaine of zich te laten testen. Volgens het RIVM hebben zij waarschijnlijk nog voldoende antistoffen in hun lichaam.

De strengere richtlijn geldt niet voor zorgmedewerkers die met beschermingsmiddelen hebben gewerkt. Bemanningsleden van internationale vluchten mogen na dag vijf uit quarantaine.

De isolatieregels worden gelijkgetrokken. Voortaan geldt voor iedereen die positief is getest, met en zonder klachten, het advies om na een positieve test zeven dagen in isolatie te gaan. Mensen zonder klachten die tijdens de isolatie alsnog klachten krijgen, moeten daarna opnieuw zeven dagen in isolatie.