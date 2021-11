Strengere regels voor ongevaccineerden? Die moeten dan wel eerst door de Kamer

Beeld ANP

Ze waren ‘veel aan het bellen’ met deskundigen maandag, de Kamerleden die straks moeten beslissen over de coronaplannen van het kabinet. Peinzen, lezen, wikken, wegen. “Weet jíj al wat de andere partijen doen?” vroeg een fractiemedewerker wat beschroomd.

Want het is nogal wat, zeggen ze, wat het kabinet wil. Enerzijds het plan om het gebruik van QR-codes uit te breiden naar de werkvloer. Bedrijven moeten de vrijheid krijgen om ongevaccineerd personeel te vragen om een test als ze naar het werk komen. En nog iets meer omstreden: op den duur moet er een zogeheten 2G-benadering mogelijk worden in de horeca en op festivals. In dat laatste geval worden nog maar twee ‘G’s’, genezen mensen en gevaccineerden, ergens toegelaten. Ongevaccineerden komen er niet in.

De kabinetsplannen slaan neer in vijf wetsvoorstellen, waaronder ook de mogelijkheid om QR-codes in te voeren in het hoger onderwijs. De voorstellen over de coronatoegangspas op de werkvloer en de 2G-benadering het meest omstreden. Maar het is nodig, vindt het kabinet: ongevaccineerden zijn beter beschermd als ze thuisblijven. Daarnaast verspreiden ze het virus sneller dan gevaccineerden of genezen burgers. Het alternatief volgens demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid: “Dat de tent weer dicht moet als het aantal besmettingen hoog blijft.”

Advies

Maar al kondigde het kabinet de wetswijzigingen al aan, steun in de Tweede Kamer is er nog niet genoeg. Een besluit van die kant volgt ook niet diret: vrijdag vergadert bijvoorbeeld nog het OMT over hoe effectief de 2G- en 3G-koersen zijn. Daarover volgt dan nog advies.

Als het gaat om het gebruik van QR-codes op het werk, lijkt een meerderheid in de Tweede Kamer nu tegen, leert een rondgang. Voor critici riekt het naar vaccinatiedrang, omdat mensen in theorie dan voor elke werkdag een test zouden moeten doen om naar hun werk te kunnen.

Het kabinet probeerde de suggestie dat dit een tweedeling in de samenleving zou veroorzaken al af te zwakken. Zo merkte De Jonge op dat werknemers niet gedwongen kunnen worden of loon zullen mislopen, zoals in Italië wel praktijk is. “Je kunt besluiten om überhaupt niet naar je werk te komen,” aldus De Jonge. En demissionair premier Rutte suggereerde dat weigeraars misschien vaker thuis zouden kunnen werken. “Daar zul je dan afspraken over moeten maken, maar dat zal allemaal moeten tussen werkgevers en werknemers. Op zijn Nederlands, zodat er draagvlak is voor de aanpak.” Maar of die zachte beloftes voldoende zijn?

Nog neteliger is de 2G-discussie, dat is zowat een politiek mijnenveld. PVV, SP, PvdD, FvD, Denk, Groep Van Haga, JA21, SGP, BBB, BIJ 1 en Pieter Omtzigt zijn sowieso tegen. VVD, D66 en CDA zijn voor. Maar PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en Volt twijfelen nog. Zij moeten de doorslag geven.

Alternatief plan CU

Regeringspartner ChristenUnie komt met een alternatief plan. De partij de dreigende tweedeling in de maatschappij. En dat een QR-code op het werk zou ‘dwingen’ tot een dagelijks test. Daarom wil de partij liever dat iedereen (ook gevaccineerden) voortaan getest worden. Saillant is wel dat ChristenUnie momenteel met VVD, CDA, D66 aan de formatietafel zit. Een ‘nee’ op de kabinetskoers, zou daar de sfeer goed vergallen.

Ook PvdA en GroenLinks denken nog ‘diep na’, te beginnen met beraad in eigen kring tijdens fractievergaderingen. “Maar dat het kabinet al een wet aankondigt waar het OMT nog over moet adviseren, daar heb ik veel moeite mee,”zegt Lisa Westerveld (GroenLinks).

Het kabinet moet nog flink aan de bak dus.