Streep door reizen Thomas Cook en Neckermann

Reizigers bij de balie van Thomas Cook op Kreta. Beeld AFP

Als gevolg van het faillissement van het moederbedrijf Thomas Cook Group is de afgelopen periode gekeken naar mogelijkheden om de geboekte reizen bij Thomas Cook Nederland uit te blijven voeren. “Ondanks alle inspanningen is dit helaas niet gelukt. Daar komt bij dat het niet uit te sluiten is dat de klanten van Thomas Cook Nederland, die op korte termijn op vakantie gaan, geen gebruik kunnen maken van de door hen geboekte accommodatie,” zo valt te lezen.

Thomas Cook Nederland deed eerder melding van financieel onvermogen bij garantiefonds SGR. Alle toekomstige boekingen komen nu te vervallen. Het is nog niet duidelijk of er een faillissement wordt uitgesproken over de Nederlandse activiteiten van Thomas Cook. Die behoren tot de continentale tak van de reisorganisatie en een beslissing moet nog worden genomen.

Eerder was al bekend dat Thomas Cook geen nieuwe reizen meer accepteerde. Ook werden de reizen die voor dinsdag op de planning stonden al geschrapt.

Mensen die al met Thomas Cook op vakantie zijn, kunnen hun reis gewoon volgens schema afmaken. Mochten zich in het buitenland problemen voordoen, dan kunnen vakantiegangers contact opnemen met een speciaal noodnummer. Voor verdere instructies verwijst de reisorganisatie naar de website van het garantiefonds.