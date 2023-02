Streekvervoer begint aan eerste van vijftien nieuwe stakingsdagen

Beeld ANP / ANP

Het is de eerste van in totaal vijftien stakingsdagen, die worden uitgesmeerd over een periode van zes weken. De staking heeft betrekking op een cao die geldt voor zo’n 13.000 medewerkers, voornamelijk buschauffeurs.

Deze week zullen medewerkers ook donderdag het werk neerleggen. De nieuwe stakingsgolf komt bovenop eerdere stakingsdagen. Daardoor vielen meerdere bus- en treinverbindingen uit.

Gevolgen Amsterdam

Voor Amsterdam betekent dit dat de bussen van EBS en Connexxion niet naar de stad zullen rijden. EBS is een grote speler in Noord-Holland. Het streekvervoer vanuit onder andere Landsmeer, Zaandam, Oostzaan en Monnickendam naar station Noord zal daardoor volgende week niet rijden. Net als de bussen van EBS die rechtstreeks naar Amsterdam Centraal gaan.

Connexxion verzorgt vooral het streekvervoer ten zuiden van de stad naar Amsterdam, in bijvoorbeeld Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en vanaf Schiphol. Het GVB rijdt wel. Medewerkers van het stadsvervoer vallen onder een andere cao.

Werkgeversvereniging VWOV heeft al meerdere keren aangegeven niet te kunnen bieden wat de vakbonden eisen. Zo wil de FNV dat de salarissen met 16,9 procent worden verhoogd over een periode van een jaar. Het CNV eist 14 procent loonsverhoging over achttien maanden. Het bod van de VWOV komt neer op een loonstijging van 11 procent.

Naast de grotere cao in het streekvervoer is er ook de kleinere cao Multimodaal. Die geldt voor ongeveer 1300 medewerkers, met name treinpersoneel. Voor deze cao werd eerder ook al gestaakt, zo nu en dan samen met de grote cao. FNV geeft aan dat het niet uit te sluiten is dat dit nu weer gaat gebeuren. Maar op welke dagen medewerkers uit beide cao’s het werk zullen neerleggen, is nog niet bekend.

