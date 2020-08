Straks ook testen zonder klachten, minister belooft extra capaciteit

Een medewerker van de GGD Rotterdam-Rijnmond neemt een coronatest af in een teststraat. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Daarvoor werkt minister De Jonge (Volksgezondheid) aan vergroting van de laboratoriumcapaciteit, in ons eigen land en buurlanden.

De afgelopen weken spoot het aantal afgenomen testen op corona omhoog, wat vooral de laboratoriumcapaciteit onder zware druk zette. Mensen kregen zelfs de waarschuwing alleen een afspraak te maken als een coronatest zinnig was. Ondertussen werkte het ministerie van De Jonge aan opties om de capaciteit de komende maanden stapsgewijs op te schroeven.



Want de coronaminister heeft ambitie: hij wil straks eerst personen een test laten doen die een hoog risico op besmetting hebben. Ook als ze niks mankeren. Denk aan degenen die zijn gevonden via het bron- en contactonderzoek of de corona-app, of aan reizigers uit risicogebieden. Ook mensen van wie het beroep een hoog risico met zich meebrengt voor anderen, bijvoorbeeld personeel in zorg of onderwijs, komen hiervoor in aanmerking.



De Jonge over die volgende fase: “Voor een grote sprong op dit gebied zijn we nu nog niet klaar: dit kan alleen op het moment dat we in Nederland echt voldoende testcapaciteit hiervoor hebben. Uiteindelijk werk ik toe naar een derde fase waarbij in Nederland op grote schaal getest kan worden met snelle, toegankelijke en goedkope testen, zonder dat dit een druk gaat leggen op de testcapaciteit voor mensen mét symptomen.”

Te weinig capaciteit

Momenteel is er sowieso te weinig capaciteit. De labs kunnen het enorme aantal mensen dat zich wil laten testen niet aan. Het ministerie van Volksgezondheid stuurde afgelopen tijd meermaals berichten waarin mensen werd gevraagd om zich niet te laten testen als ze geen klachten hebben. Afgelopen week werden ruim 138.000 testen afgenomen bij de teststraten. Ter vergelijking, in de eerste week van juni ging het ‘slechts’ om zo’n 52.000 testen.

Die toename in testvraag heeft volgens de bewindsman onder meer te maken met de ontwikkeling van het virus, de toenemende bewustwording van het belang van testen, de intensieve communicatiecampagne en de nieuwe coronatest-website die de testaanvraag nog laagdrempeliger heeft gemaakt. Daarnaast kan de terugkeer van mensen uit vakantielanden hebben gezorgd voor extra vraag.

De laboratoria en GGD’s werken momenteel aan verdere opschaling van de testcapaciteit. Het RIVM heeft berekend dat in het maximale scenario in september 37.500, in november 55.000, december 70.000 en februari 85.000 testen per dag nodig zijn voor Covid-19 diagnostiek.

Contracten met laboratoria in het buitenland

Om meer, sneller en beter te kunnen testen werkt De Jonge aan een aantal maatregelen: hij sluit voor de komende maanden enkele contracten met laboratoria in het buitenland, waaronder Duitsland, af. De eerste deal kwam met een Duitse partij kwam gisteren al rond. Dit leidt straks tot een capaciteitsverhoging van enkele tienduizenden testen per dag.

Daarnaast stimuleert hij sinds april de ontwikkeling van vernieuwende testmethoden, zoals bijvoorbeeld een ademtest. Er wordt met name gezocht naar betrouwbare testen die toegankelijker, goedkoper en sneller zijn dan de huidige methode. De verwachte extra capaciteit hiervan ‘kan in een optimistisch scenario zeer hoog zijn’, aldus de minister.

Ook het opkrikken van de laboratoriumcapaciteit in Nederland, meer machines en extra samenwerking tussen de beschikbare laboratoria moeten verlichting bieden. De Jonge: “Het duurzaam, flexibel en opschaalbaar inrichten van het testen en traceren in Nederland is een gezamenlijke uitdaging waar ik samen met de GGD’s, de laboratoria en het RIVM voor aan de lat sta.”

Nog geen besluit over teststraat Schiphol

Er is nog geen besluit genomen over uitbreiding van de teststraat op Schiphol, meldt de bewindsman nog. Dat is een sterke wens van een Kamermeerderheid. Het vooralsnog uitblijven van deze stap heeft twee redenen, aldus De Jonge: omdat het onderzoek nog gaande is of het testen van reizigers zonder klachten effect heeft en geen negatieve gevolgen heeft voor de quarantaine bereidheid. Daarnaast omdat de capaciteit ‘onder hoge druk’ staat sinds vorige week.