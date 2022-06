Straks bier uit een papieren fles, dankzij bioplastic van Amsterdams bedrijf Avantium

Een 'papieren' bierflesje van Carlsberg, dat wordt gemaakt met bioplastic van het Amsterdamse Avantium. Beeld Carlsberg

Dit jaar deelt Carlsberg, na Heineken de tweede bierbrouwer van Europa, de eerste 8000 proefflessen uit aan Europese festivalgangers. Carlsberg wil zo ervaring opdoen voor het moment dat de productie echt van start gaat.

De papieren flessen, in opdracht van Carlsberg ontwikkeld door de Scandinavische papierfabrikant Billerud Korsnäs, flessenproducent Alpla en het Amsterdamse Avantium, zijn gemaakt van hetzelfde soort houtvezel dat ook door de papierindustrie wordt gebruikt.

Omdat het materiaal op zich niet voldoende is om bier vers en smaakvol te houden, moet de binnenkant met een beschermende laag worden bedekt, net zoals onder meer het geval is bij melkpakken.

Nu gaat dat om een dun laagje plastic op basis van aardolie, waardoor de verpakking niet meer als papier is te recyclen en bij het plastic afval moet. Maar Avantium experimenteert al sinds 2012 met de ontwikkeling van plantaardige plastics, die via chemische processen worden gemaakt uit suikers afkomstig uit houtsnippers. Die zijn weer deels afkomstig van het onderhoud aan de Nederlandse bossen door Staatsbosbeheer.

Sterker

Omdat het laagje plantplastic sterker is dan de reguliere kunststofbescherming kan vervolgens de papieren verpakking dunner worden. Ook lijkt het er volgens Carlsberg op dat bioplastic een betere bescherming biedt, waardoor bier langer vers en houdbaar blijft.

De combinatie kan vervolgens als gewoon papier worden gerecycled tot bijvoorbeeld nieuw verpakkingsmateriaal - zolang daar maar geen etenswaar in wordt verpakt. Bioplastic is alleen niet noodzakelijkerwijs milieuvriendelijker als het in de natuur terecht komt.

Avantium, dat 22 jaar geleden is voortgekomen uit onderzoek bij Shell, produceert de grondstoffen voor het bioplastic momenteel in haar vestiging in Amsterdam en in een proeffabriek in Geleen.

Dit voorjaar is de bouw gestart van een fabriek in Delfzijl. Die moet vanaf 2024 jaarlijks 5000 ton van de belangrijkste grondstof voor het bioplastic, FDCA (furaandicarbonzuur), produceren. Fabrikanten kunnen daarmee zelf flessen of verpakkingen maken, vergelijkbaar met de manier waarop nu plastic PET-flessen worden geproduceerd.

Die hoeveelheid is door de bank genomen goed voor de productie van 200 miljoen flessen, nog maar een fractie van de hoeveelheid flessen die wereldwijd worden geproduceerd. Flessen die met bioplastic worden gemaakt, zijn vooralsnog ook flink duurder, rond de 20 cent per stuk.

Vruchtensap

Carlsberg is een van de partijen waarmee Avantium samenwerkt. Eerder al bracht het bedrijf samen met Coca-Cola een kleine hoeveelheid colaflessen van plantplastic uit. Het bedrijf werkt daarnaast samen met de Nederlandse frisgigant Refresco voor de productie van verpakkingen voor vruchtensap.

Ook produceert Avantium alternatieven voor glucose voor de chemie (onder meer als grondstof voor plastic en verf) en voedselindustrie (ijs, brood en luiers). Nu nog wordt die glucose gemaakt uit landbouwproducten als aardappelzetmeel, maïs en tarwe.