Strafzaak tegen ‘Balie-Syriër’ weer van start

Aziz A. tijdens een eerdere uitzending van Nieuwsuur. Beeld NOS

Afgelopen maart waren er al meerdere zittingsdagen, deze week staan ook weer vier dagen gepland. De strafeis tegen beide mannen wordt dinsdag verwacht. Beiden zitten sinds eind 2018 in voorlopige hechtenis.

Aziz (35) wordt in 2017 herkend als jihadist door Syrische vredesactivisten tijdens een bijeenkomst in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Kort na het incident geeft hij interviews aan Nieuwsuur en de Volkskrant, waarin hij de beschuldigingen stellig ontkent.

Maar volgens het OM verkeerde Aziz in de hoogste regionen van Jabhat al-Nusra, het lokale filiaal van Al-Qaeda, waar hij een leidinggevende rol gehad zou hebben. Hij wordt ook verdacht van het medeplegen van negentien moorden ‘met terroristisch oogmerk’ in 2012 in Syrië. Aziz en zijn eveneens in Nederland neergestreken broer Fatah (44), die in Bergeijk woont en een broodjeszaak heeft in Eindhoven, worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie.

AIVD

Met klem ontkennen beide broers dat ze ooit hebben deelgenomen aan een terroristische organisatie. Integendeel: Aziz zegt zelfs dat hij voor de AIVD werkte als informant. De inlichtingendienst zou hem hebben gerekruteerd nadat hij in 2016 is opgepakt op verdenking van witwassen. “Daar was geen bewijs voor, maar op het politiebureau werd ik benaderd door de AIVD,” zegt Aziz daarover.

In hoeverre dit klopt is onduidelijk. Wel is bekend dat de AIVD Aziz scherp in de gaten hield: zijn hele huis hing vol met afluisterapparatuur. Tijdens de eerste zittingsdagen hield het OM de Syriër veel van deze gesprekken voor. Ze gingen onder meer over wapens, geluidsdempers, wagens en kopstukken van terreurgroepen. In een van die gesprekken zegt hij ‘Nederland dingen te willen laten zien die het nog nooit gezien heeft’. Volgens Aziz zijn de gesprekken verkeerd begrepen: hij vraagt de rechter ook de rest te beluisteren.

Nederlandse journalist

Aziz is de ex-vriend van de Nederlandse journalist Ans Boersma, die in 2019 Turkije werd uitgezet vanwege haar connectie met de verdachte. Zij zou hem hebben geholpen met een verblijfsvergunning voor Nederland, terwijl ze wist van de kwalijke zaken waarvan A. wordt verdacht.

Aziz zegt in een van de getapte gesprekken dat Ans Boersma op zijn iPad heeft gekeken, toen ze samen waren in Istanbul. “Toen zag ze mij op Twitter, waar ik contact houd met de jongens. Ze was van slag.” Aziz’ broer Fatah vraagt aan Aziz: “Heb je ook verteld over de moorden in Homs?” Aziz: “Ik heb gezworen nooit meer te slachten, geen man, geen vrouw, niemand.” Ook dat gaat volgens Aziz over iets anders.

Fatah

Boersma is onlangs door de rechtbank schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte. Het OM had 120 uur taakstraf tegen haar geëist en omschreef haar als ‘grenzeloos naïef’. Maar omdat ze Turkije is uitgezet en vervolgens haar baan als correspondent verloor, vond de rechter dat ze al voldoende was gestraft. Ze heeft geen straf opgelegd gekregen.

Welk bewijs het OM tegen Fatah heeft, wordt de komende dagen duidelijk. Syrische bronnen zeiden tegenover een correspondent van de Volkskrant in 2019 dat ze hem herkenden als leidinggevende van een beruchte gevangenis van Jabhat al-Nusra. Het OM zou ook gesprekken getapt hebben van Fatah, maar de verdachte zegt deze nog niet gehoord te hebben.

De zittingen waren eerder in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam, deze week vinden die plaats in de extra beveiligde zaal op Schiphol.