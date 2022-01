Straffen tot 6 jaar voor moordplan zakenman Chris Kraijpoel

Beeld Aloys Ooosterwijk

Chris Kraijpoel is in Amsterdam vooral bekend als de man die ooit de roemruchte seksclub Yab Yum kocht. Toen hij op 5 maart vorig jaar zijn woning in Soest verliet, zag hij twee mannen met capuchons op en mondmaskers voor in de omgeving van zijn woning rondlopen. Even verderop zat een man onderuitgezakt achter het stuur van een Opel. Toen Kraijpoel later de beelden van zijn bewakingscamera’s terugkeek zag hij dat ze eerder die ochtend al rond zijn huis waren gelopen.

Bigga

Ruim een week daarna ontving het Team Criminele Inlichtingen van de politie de tip dat ene ‘Bigga' betrokken zou zijn bij een liquidatie die ‘binnen 48 uur' zou plaatsvinden. In de tip werd ook een telefoonnummer genoemd. Dat bleek het nummer van de 36-jarige Hagenaar Jeevan C. ‘Bigga’ is een bijnaam van hem.

In het onderzoek dat volgde kwam de 26-jarige Lofty B. uit Den Haag in beeld. Ook kwam de politie uit bij de 20-jarige Akram A. uit Amsterdam.

Er stond een auto met vals kentekenplaat en jerrycan benzine klaar

Uit in beslag genomen telefoons rees vervolgens het beeld dat de mannen, in de periode van 4 tot 16 maart vorig jaar bezig waren geweest met het beramen van de moord op Chris Kraijpoel. Zo maakten de telefoons van Jeevan C. en Akram A. in de genoemde periode geregeld contact met zendmasten in de omgeving van de woning van Kraijpoel. Twee keer gebruikte Akram A. daarbij de auto van zijn vader.

Lofty B. vertelde wanneer ze klaar moesten staan en op welke dag de moord zou moeten plaatsvinden.

Daarnaast stuurde Jeevan C. op 9 maart aan zijn moeder: ‘Morgen moeten jullie nieuws kijken, dan kunnen jullie die politie bellen’ en ‘Deze hond heeft niet geslapen. En was aan het w8en om op iemand te schieten, voor 4000 euro. Maar die gene was er niet. Dus nu ga ik weer morgen. Dan moet je zien jah.’

Ook bleek dat er een gestolen Opel Caddy voorzien van valse kentekenplaten was klaargezet in de omgeving van de woning van Kraijpoel. In de auto vond de politie later een jerrycan benzine.

‘Verdachte toonde geen enkel respect voor leven van beoogd slachtoffer’

“De verdachte heeft een belangrijke rol gespeeld in de voorbereiding van de moord en heeft door zijn handelingen omstandigheden gecreëerd die nodig waren voor het voltooien van een liquidatie,” oordeelde de rechtbank over Jeevan C. “Hij heeft daarmee geen enkel respect getoond voor het leven van het beoogd slachtoffer.”

Jeevan C. werd veroordeeld tot 6 jaar, net als Lofty B. Akram A. kreeg 5,5 jaar.

Hoewel Chris Kraijpoel tijdens een gesprek met de politie gespeculeerd heeft over een mogelijke opdrachtgever, is niemand daarvoor aangehouden.