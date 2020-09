Stormen dit seizoen vernoemd naar schaatshelden en meteorologen

Een omgevallen boom op de Egelantiersgracht in Centrum tijdens zomerstorm Francis. Beeld ANP

Sinds vorig jaar krijgen zware stormen in Nederland een naam. Het KNMI sloot zich aan bij de Britse en Ierse weerdiensten, die jaarlijks een stormnamenlijst opstellen. De drie landen komen afzonderlijk tot ideeën, maar brengen ook gezamenlijk namen in: Lilah, Naia en Ravi.

Het KNMI maakt van de gelegenheid gebruik om schaatshelden en meteorologen te vereren. Storm Christoph verwijst naar Christophorus Buys Ballot, de oprichter van het KNMI. Evert van Benthem en Minne Hoekstra wonnen de Elfstedentocht. Klaas Rienk Postma was één van de KNMI-meteorologen tijdens de Watersnoodramp.

Minne heeft de kleinste kans over het land te razen: de stormen worden op alfabetische volgorde omgedoopt. Afgelopen seizoen kwamen we niet verder dan de letter F, met zomerstorm Francis. De letters Q, U, X, Y of Z worden overgeslagen, naar internationale afspraken.

Code oranje

Waarom krijgen stormen een naam? Dit vergroot het bewustzijn dat er zwaar weer op komst is, blijkt volgens het KNMI uit Brits onderzoek. Wie zich bewust is van een storm, zal sneller actie ondernemen om schade en ongelukken te voorkomen. Bovendien maakt een naam de communicatie over een storm gemakkelijker voor bijvoorbeeld weerdiensten en media.

Een storm krijgt in principe alleen een naam bij een code oranje of rood voor windstoten. In sommige gevallen gebeurt dit al bij code geel, bijvoorbeeld als de Britten een zware storm omdopen en deze vervolgens in minder heftige vorm overwaait naar Nederland.