Storm Eunice legt Nederland lam: dit zijn de maatregelen

Storm Eunice heeft Nederland lamgelegd. Het ov ligt plat, onderwijsinstellingen zijn dicht en honderden vluchten zijn geschrapt. Een overzicht van de maatregelen die genomen worden.

Nu storm Dudley wegtrekt, heeft tweelingstorm Eunice Nederland vrijdagmiddag bereikt. Vanaf 14.00 uur geldt code rood voor de kustprovincies en het Waddengebied. Het extreme weer, met windstoten tot 130 kilometer per uur, heeft een grote impact op de samenleving.

Storm Eunice kan de zwaarste storm van de 21ste eeuw tot dusver worden Storm Eunice trekt vrijdagmiddag en -avond over ons land en is de zwaarste storm in jaren. Misschien wordt ze zelfs de hevigste storm van deze eeuw tot dusver. Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog.

Verkeer: geen treinen, drukte op wegen

Het treinverkeer ligt vanaf 14.00 uur volledig stil in het hele land. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storm daarom kan leiden tot drukte op de wegen, vooral tijdens de spits. Voor de kustprovincies adviseert Rijkswaterstaat om niet de weg op te gaan. “Houd er rekening mee dat de rijomstandigheden op de terugweg zeer gevaarlijk kunnen zijn.” Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen meldt dat vanwege de storm Eunice vrijdagmiddag veel theoretische en praktijkexamens niet door zullen gaan.

Openbaar vervoer: bussen, trams en metro’s

Al het openbaar vervoer in Amsterdam ligt plat. Sinds 14.00 uur rijden er geen trams, bussen en metro's meer, meldt het GVB. Volgens het vervoersbedrijf is het voor reizigers en medewerkers door de storm niet meer veilig. De veerponten rijden nog maar beperkt. Ook elders in het land ligt het lokale ov stil.

Schiphol: 300 vluchten geannuleerd

Op Schiphol zijn vrijdagochtend in totaal ongeveer 350 vluchten geannuleerd in verband met de storm. Een woordvoerder van de luchthaven verwachtte dat het aantal geannuleerde vluchten gedurende de dag nog zal toenemen. In totaal stonden er voor vrijdag zo’n 1000 aankomende en vertrekkende vluchten gepland.

Op Rotterdam The Hague Airport zijn alle resterende vluchten verplaatst naar later op de dag.

Onderwijs geschrapt

De meeste onderwijsinstellingen hebben hun lessen vrijdagmiddag geschrapt. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat er geen openbaar vervoer meer rijdt. De Universiteit en de Hogeschool van Amsterdam hebben haar gebouwen gesloten sinds 13.00 uur. Voor iedereen die niet meer weg kan komen is het Leeuwenburg-gebouw aan de Weesperzijde opengesteld. De campus op de Vrije Universiteit blijft geopend, maar is vanaf 12.00 uur overgestapt op online onderwijs waar dat mogelijk is. Hogeschool InHolland heeft alle fysieke lessen vrijdag geschrapt.

Test- en priklocaties dicht

In Amsterdam zijn alle test- en vaccinatielocaties sinds 13.00 uur gesloten vanwege de storm, zo meldt de GGD Amsterdam.

Beperkte bezorging van maaltijden en boodschappen

De bezorging van maatlijden en boodschappen is vrijdagmiddag grotendeels stil te komen liggen. Supermarktketen Albert Heijn stopt vanwege storm Eunice met bezorgen vanaf 15.00 uur, maar houdt de winkels open op de reguliere tijden. Onlinesupermarkt Picnic geeft aan de bestellingen van vrijdag niet meer te bezorgen. Maaltijdbezorgers Thuisbezorgd.nl en Deliveroo en flitsbezorger Getir stoppen met het bezorgen van maaltijden en boodschappen in vrijwel het hele land. Het platform van Thuisbezorgd gaat wel door, benadrukt de persvoorlichter. Maar het aanbod kan iets beperkter zijn. “Ruim driekwart van de bestellingen wordt afgeleverd door de restaurants zelf. Die bepalen voor zichzelf of ze doorgaan met bezorgen of niet.”

Parken en sportclubs dicht

De gemeente Amsterdam heeft om 14.00 uur het Vondelpark, het Wertheimpark, het Amstelpark en het Erasmuspark gesloten. Die sluiting duurt in elk geval tot zaterdagochtend. Ook alle sportaccommodaties zijn sinds 14.00 uur gesloten. De gemeente raadt verder af om naar bijvoorbeeld het Vliegenbos en het Amsterdamse Bos te gaan. Daar kunnen bomen omwaaien en takken afbreken.