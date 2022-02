Storm Eunice komt eraan: geen treinen, geschrapte vluchten en beperkt onderwijs

Op het strand van Scheveningen worden zandheuvels gemaakt om strandtenten te beschermen tegen het hoge water. Beeld ANP

Code oranje wordt afgegeven als er een grote kans is op gevaarlijk of extreem weer, waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Door de wind kunnen ‘aanzienlijke schade en zeer gevaarlijke situaties ontstaan als gevolg van omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen’, meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. Aan het einde van de vrijdagavond en in de daaropvolgende nacht zal de wind vanuit het zuidwesten afnemen.

In vrijwel het hele land worden vanaf 14.00 uur zeer zware windstoten verwacht van 100 tot 120 kilometer per uur. In de kustgebieden en op de Wadden kunnen zelfs windstoten van 130 kilometer per uur voorkomen. Alleen in Limburg lijkt het mee te vallen, daar wordt ‘slechts’ code geel afgegeven.

Geen treinverkeer in de middag

Vrijdagochtend zullen minder treinen rijden en vanaf 14.00 uur ligt al het treinverkeer stil. De NS heeft dit besloten ‘met het oog op de veiligheid van onze reizigers en collega’s’. De kans is namelijk groot dat er door de wind bomen op het spoor terechtkomen. De NS adviseert mensen die vrijdag toch met trein willen om de NS Reisplanner in de gaten te houden.

Vanwege het bescheiden treinverkeer door storm Eunice beperkt de Hogeschool van Amsterdam het fysieke onderwijs vrijdag tot 12.00 uur. De HvA wil alle studenten de kans geven om voor die tijd naar huis te kunnen.

Na 12.00 uur wordt mogelijk overgeschakeld naar online-onderwijs. “De opleidingen informeren de studenten over of er wordt over gegaan op online-onderwijs, of de lessen voor de middag vervallen,” laat een woordvoerder van de HvA weten. De gebouwen van de hogeschool blijven wel gewoon de hele dag open. Of andere onderwijsinstelling ook fysieke lessen zullen beperken vanwege de storm is nog niet bekend.

KLM schrapt vluchten

KLM annuleert 167 vluchten in verband met de storm. De luchtvaartmaatschappij meldt donderdagavond dat de weersvoorspellingen voor vrijdag een beeld schetst van zware windstoten. “Dit zorgt er voor dat er morgen voor ons een zeer beperkte operatie mogelijk is op Schiphol.” Daarnaast kan het weer van vrijdag ook tot vertragingen leiden, zo stelt KLM.

Vrijdag start in het noorden van het land de voorjaarsvakantie. KLM zegt te begrijpen dat ‘deze annuleringen als gevolg van de extreme weersomstandigheden op Schiphol, erg vervelend zijn voor passagiers’. Passagiers die te maken krijgen met annuleringen, krijgen bericht van KM en worden omgeboekt op andere vluchten.

Passagiers moeten met het oog op verstoringen en de voorjaarsvakantie voor zij naar Schiphol reizen de meest actuele informatie over hun vlucht te controleren.

Er zijn donderdagavond nog geen berichten van andere luchtvaartmaatschappijen die vluchten annuleren vanwege de storm. “We vragen reizigers wel van tevoren rekening te houden met vertraging en mogelijke annuleringen,” aldus een zegsman van Schiphol. Ook een woordvoerster van Transavia laat weten dat nog niet bekend is of vluchten geannuleerd worden, maar verwacht daar vrijdagochtend meer duidelijkheid over.

Test- en prikafspraken verplaatst

De komende dagen gaan ook veel teststraten en priklocaties dicht vanwege de storm. Meerdere locaties waren al dicht vanwege de storm Dudley donderdag.

Ook de GGD Amsterdam laat weten de test- en vaccinatielocaties te sluiten ‘voor de veiligheid van de bezoekers en de medewerkers’. Alle vaste testlocaties in de regio Amsterdam sluiten om 13.00 uur, de testunits in Amsterdam-Noord, Amstelveen en Uithoorn sluiten al om 12.00 uur. De afspraken die stonden voor vrijdagmiddag worden verzet naar vrijdagochtend of een andere dag.

Mogelijk code rood

Het KNMI is tot code oranje gekomen na gesprekken met vertegenwoordigers van onder meer de Rotterdamse haven, spoorbeheerder ProRail, Schiphol en Rijkswaterstaat.

Het is niet helemaal uitgesloten dat de storm zelfs leidt tot code rood. Dat gebeurt als er sprake is van extreem weer dat een grote impact op de samenleving heeft en waarbij er grote veiligheidsrisico’s zijn.

Dudley en Corrie

Donderdagmiddag geldt in delen van Nederland code geel wegens storm Dudley. Die zorgt voor windstoten van 75 tot 80 kilometer per uur en levert vooral in het oosten van het land schade op. Later in de middag en avond zal de wind afnemen. Storm Eunice is naar verwachting dus zwaarder.

Dudley en Eunice komen niet lang na storm Corrie, die in Nederland op 31 januari nog voor 10 miljoen euro aan schade veroorzaakte. De Amsterdamse brandweer moest die dag tachtig keer uitrukken om te helpen bij stormschade.