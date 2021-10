Storing Vodafone na drie uur voorbij, ook 112 was slecht bereikbaar

Het is nog niet bekend waardoor de derde storing van deze maand is veroorzaakt, meldt Vodafone. Beeld REUTERS

De politie schreef op Twitter dat klanten van Vodafone alarmnummer 112 slecht konden bereiken. Ze raadden aan niet op te hangen, aangezien het zo’n 25 seconden kan duren totdat er verbinding gemaakt was met het nummer. Als gevolg van de storing waren meerdere instanties telefonisch niet of nauwelijks bereikbaar. De storing trof onder meer GGD’en, rechtbanken en gemeenten.

112 is weer volledig bereikbaar, de #storing voor mobiele bellers is verholpen. #politie — Politie Nederland (@Politie) 25 oktober 2021

Op de website allestoringen.nl is te zien dat rond 13.00 uur de eerste meldingen van een storing binnenkwamen. Zowel mobiel internet als bellen zou volgens deze meldingen niet werken. Ook interne systemen zouden niet werken. Pas om 14.20 uur sprak de provider ook zelf van een storing; voor deze tijd werd er nog op meldingen gereageerd met de verzekering dat er niets aan de hand was. Om 16.10 tweette het telecombedrijf de storing opgelost te hebben. In totaal heeft het dus zo’n drie uur geduurd.

Waardoor de storing is veroorzaakt, is nog niet bekend, vertelt een woordvoerder van Vodafone. “Voor nu bieden we in ieder geval onze excuses aan voor het ongemak.”

Drie storingen in twee weken

Het is de derde keer in een maand dat Vodafone met een storing kampt. Op 12 en 14 oktober waren de gebruikers van het netwerk van Vodafone ook al deels onbereikbaar. Klanten uiten hun onvrede op sociale media. Op Twitter klagen mensen over de ‘schering en inslag de laatste tijd’, en zeggen spijt te hebben van hun overstap naar de provider.

Bij vragen over eventuele compensatie voor de vele storingen van de afgelopen maand wijst het bedrijf op de algemene voorwaarden. Daarin staat dat wanneer een storing langer duurt dan 12 uur er een compensatieregeling in gang gezet wordt. Een woordvoerder van Vodafone legt uit dat dit gaat om een ‘doorlopende storing’. Bij drie storingen in twee weken gaat de regeling dus niet op. “Voor nu houden we de algemene voorwaarden nog aan, en die zeggen dat de klanten in dit geval niet worden gecompenseerd.”

