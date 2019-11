Storing bij Tele2 zorgt in het hele land voor problemen

Exterieur van een vestiging van telecomprovider Tele2. Beeld ANP

Een woordvoerster van Tele2 laat weten dat een ‘derde partij’ bij graafwerkzaamheden tussen Zwolle en Leeuwarden een glasvezelkabel heeft geraakt.

Naast particulieren hebben ook rechtbanken en de belastingdienst last van de storing. Zo is de belastingdienst momenteel moeilijk telefonisch bereikbaar. Bij verschillende rechtbanken is het computersysteem niet toegankelijk en kan de administratie niet worden bijgewerkt.”De zittingen gaan vooralsnog gewoon door,” zegt woordvoerder Maarten Schoon van Rechtbank Overijssel.

Vaste lijnen

Bij een grote zitting in de Almelose rechtbank moeten rechters momenteel aantekeningen maken op papier, zegt Schoon. “Normaal gesproken werken ze alles bij in de computer, maar dat kan nu niet. De aantekeningen moeten dus op een later moment worden ingevoerd. Het versturen van e-mails kan ook niet.” Ook de vaste telefoonlijnen van de rechtbank werken niet.

Tele2 geeft aan dat er wordt gewerkt aan de breuk in de glasvezelkabel. Het is niet bekend wanneer de storing opgelost is.

Vanwege een breuk in een glasvezelkabel ervaart een deel van onze klanten problemen met vaste diensten. De oorzaak is gevonden. Onze klantenservice is hierdoor ook minder goed bereikbaar. Updates kun je volgen op onze community. https://t.co/hH8Wrg15cp — Tele2 Nederland (@Tele2Nederland) 25 november 2019