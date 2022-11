Storing bij NS verholpen, reisinformatie wordt weer opgestart

Beeld ANP

Zo staan de digitale schermen in de stations weer aan, komt er nieuwe informatie binnen in de app en zijn de omroepberichten weer te horen.

De oorzaak van de storing, die rond 06.00 uur begon, is nog niet bekend. Afgelopen dinsdag was er ook al een technische storing waardoor er geen of verkeerde reisinformatie op digitale schermen was te zien.

In april van dit jaar ontstond er een storing in het planningssysteem dat achter de schermen wordt gebruikt. Toen zag de NS zich genoodzaakt het treinverkeer compleet te staken. Daarvan is nu volgens de NS-woordvoerder geen sprake.