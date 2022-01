Storing bij internetbankieren en app Rabobank opgelost

Beeld ANP

De storing is opgelost, zo volgde aan het begin van de avond het bericht. Volgens een woordvoerder had de storing te maken met een IT-probleem. “Dat is nu opgelost en alles doet het weer.”

Klanten van de bank deden sinds het einde van de middag op Twitter melding van niet kunnen inloggen op de app en niet kunnen internetbankieren. Ook het betalen via IDEAL was niet mogelijk. Op de website allestoringen.nl was te zien hoe vanaf ongeveer 16.50 uur het aantal meldingen van de storing omhoogschoot. Vanuit het hele land werd gewezen op het niet kunnen inloggen.

‘Momenteel is er inderdaad een storing bij de Rabobank bekend,’ twitterde Thuisbezorgd. Veel mensen kwamen achter de storing op het moment dat ze een bestelling op het bezorgingsplatform wilden afronden.

ING

Afgelopen vrijdag kampte ING nog met een storing. De problemen begonnen rond 18.00 uur en duurden tot circa 20.30 uur. Volgens een woordvoerster van de bank werd de storing veroorzaakt door een verandering in het interne netwerk, die tot onverwachte problemen leidde. Klanten konden tijdens de storing bijvoorbeeld hun saldo niet checken. Betalingen werden wel ontvangen.

Beste twitteraars, als de @Rabobank voor 20.00 de #storing niet opgelost heeft zal ik een zekere hongerdood sterven 💀

De #pizza die ik wilde gaan eten is helaas niet te betalen zolang de App niet werkt.

Wat een vreselijke #nieuwjaarsdag 😱

Het ga jullie goed 😢 — Weedytweedy✌️ (@tweetyvogeltje) 1 januari 2022