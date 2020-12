Storing bij Google deels verholpen

Beeld AP

De wereldwijde storing begon omstreeks 12.55 uur Nederlandse tijd. Over een oorzaak is nog niets bekend. Google zegt dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing, maar dat specifieke details nog niet bekend zijn. De zoekmachine werd niet getroffen door de storing.

Verschillende diensten, waaronder YouTube en Google Drive zijn deels weer in de lucht. Al kunnen ze langzamer werken dan gebruikelijk. Google waarschuwt dat er bij e-maildienst Gmail nog verschillende problemen worden gemeld.

Volgens een Nederlandse woordvoerder van Google zitten de problemen vooral bij diensten waarvoor ingelogd dient te worden. Zo kunnen gebruikers die al ingelogd zijn niet meer op YouTube komen, maar de videosite doet het prima in een browser waarop niet is ingelogd. Die omweg is echter niet voor alle diensten van toepassing: voor Google Docs of Gmail moet per definitie ingelogd worden.