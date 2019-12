Stopzetten wachtgeld VVD-fractievoorzitter Dijkhoff kan niet

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff stort zijn omstreden wachtgelduitkering voortaan elke maand terug. Na alle ophef wilde hij de toelage eigenlijk laten stopzetten, maar dat is volgens de wet niet mogelijk. Of hij zou dan alles wat hij tot nu toe kreeg, moeten terugbetalen, en dat wil hij niet.

Als een ontvanger van wachtgeld vraagt om de uitkering stop te zetten, dan ziet hij volgens de wet af van het recht op de hele uitkering, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Omdat dan het uitkeringsrecht vervalt, moet de uitkering terugbetaald worden. Je kunt ook maandelijks de uitkering terugstorten en daarmee vervalt je recht op de uitkering niet.

Dijkhoff is eigenlijk te vroeg met zijn aankondiging om de toeslag stop te zetten. Er ligt een voorstel om de wet te wijzigen zodat het mogelijk wordt de uitbetaling tijdelijk en voor een deel te stoppen.

Reiskosten

Dijkhoff liet vanmiddag weten verder af te zien van zijn wachtgeld à 37.000 euro per jaar. Hij zette zijn mening opzij nadat hij opnieuw in opspraak kwam door een ten onrechte ontvangen reiskostenvergoeding. Dijkhoff streek de afgelopen tijd 4900 euro per jaar op voor reiskosten die hij niet maakte, ontdekte HP De Tijd. De tweede man van de VVD had een auto met chauffeur.

Vorige week moest Dijkhoff zich al verantwoorden omdat hij bovenop zijn salaris wachtgeld ontving. Dat is niet de bedoeling van de wachtgeldregeling, vinden veel critici. Dijkhoff gaf echter geen krimp en kreeg steun van onder anderen premier Mark Rutte. De fractievoorzitter van de VVD krijgt bovenop zijn salaris als Tweede Kamerlid wachtgeld, omdat hij als minister meer verdiende dan hij momenteel krijgt (115.000 euro).