‘Stonehenge van Nederland’ ontdekt bij Tiel: ‘Dit is onze eerste kalender’

De ligging van het heiligdom uit de bronstijd, dat bij Tiel werd gevonden. Beeld Gemeente Tiel

In het 4000 jaar oude heiligdom is ook een unieke, glazen kraal aangetroffen, eveneens uit de vroege bronstijd. In die tijd kende Nederland nog helemaal geen glaswerk. De kraal blijkt dan ook afkomstig uit de omgeving van wat nu Irak is. Het is uniek dat een glazen voorwerp uit die tijd bijna 5000 kilometer heeft afgelegd.

De opgravingen zijn eigenlijk zes jaar geleden al gedaan, in een gebied waar Tiel het bedrijventerrein Medel gaat uitbreiden. De puzzelstukjes over deze grafheuvel en z’n natuurkundige betekenis vielen echter pas enkele maanden geleden in elkaar.

Miljoen opgegraven delen

Destijds zijn ongeveer een miljoen stukjes verzameld, op een gebied van een paar voetbalvelden groot. “Als we overal waren gaan zoeken, hadden we tig keer zo veel kunnen aantreffen,” zegt Tiels stadsarcheoloog Ilse Schuuring. En dat is ondoenlijk, zowel qua tijd als geld. De geborgen miljoen deeltjes werden en worden door ruim tien universiteiten over de hele wereld bestudeerd.

Een artist impression van het heiligdom uit de bronstijd, dat bij Tiel werd gevonden. Beeld Gemeente Tiel

Rond de grafheuvel, met een diameter van ongeveer 20 meter, werden nog twee grafheuvels aangetroffen. Verderop stonden woningen, langs een toenmalige uitloper van de rivier de Waal.

De grootste grafheuvel was omrand met een soort sleuf, die echter op diverse plekken was onderbroken. Dat laatste gaf lange tijd hoofdbrekens bij de door Tiel ingehuurde archeoloog Christiaan van der Linde. Een paar maanden geleden had hij echter dé doorbraak.

“Ineens zag je de verbanden: er zijn noord-zuidlijnen en oost-westlijnen. En lijnen om de zonnewende aan te geven – de langste en kortste dag – als de zon precies op die plek met de eerste of laatste zonnestralen van de dag scheen. Zo konden ze ook het begin van de lente en de herfst zien. Eigenlijk is het de eerste kalender van Nederland.”

Steentijd tot middeleeuwen

Volgens Van der Linde is het een ontdekking van internationale betekenis. Op de locatie werden bij de eerste opgravingen in 2017 allerlei bijzondere vondsten gedaan, die een periode van 6000 jaar beslaan: van de steentijd tot de middeleeuwen. De invulling van de grafheuvel annex zonnekalender is nu het sluitstuk. Over een jaar zal op deze plek gebouwd worden voor bedrijvigheid anno de 21ste eeuw.