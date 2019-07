Stilte voor de storm bij Air France-KLM

Ben Smith. Beeld EPA

Ben Smith zat er in februari bepaald ongemakkelijk bij toen hij voor het eerst als topman van een groot luchtvaartconcern jaar­cijfers mocht presenteren. Een relletje was direct geboren. Voor de camera’s leek Smith te weigeren KLM-topman Pieter Elbers, met wie hij net een maandenlange machtsstrijd had ­gevoerd, een hand te geven – iets wat hij net daarvoor buiten het blikveld van de lenzen al had gedaan.

Is het die ervaring die ertoe leidt dat Smith de luiken dichtgooit? Voor het eerst in 15 jaar Air France-KLM zijn journalisten woensdag niet welkom bij de presentatie van de halfjaarcijfers. Beursanalisten moeten het telefonisch afdoen.

Air France-KLM voorkomt daarmee lastige vragen over zowel tegenvallende financiële resultaten als over de toekomst van het concern. We moeten tot november wachten tot de topman duidelijk maakt wat hij wil met zijn ‘Europese kampioen van het luchttransport’.

Tot nu ligt zijn focus vooral bij Air France, al ­jaren het zorgenkindje van het concern. Smith wist er opmerkelijk snel de vakbonden te pacificeren door kostbare beloften te doen, waardoor de loonkosten flink stijgen.

Nieuwe Franse vakbondsonmin ligt alweer op de loer als geruchten kloppen dat Smith een kwart van de hoofdkantoorfuncties bij Air France wil opdoeken. In zijn vorige baan bij Air Canada bestierde hij een vergelijkbaar aantal vliegtuigen met de helft van het personeel dat Air France daarvoor nodig heeft.

Groeidiamant

Een Franse focus betekent echter niet dat KLM, de afgelopen jaren groeidiamant van het concern, buiten beschouwing zal blijven. Zo heeft Smith de zeggenschap over KLM-dochter Transavia weer op tafel gelegd. Hij wil de Neder­landse en Franse tak van die prijsvechter bij het moederbedrijf onderbrengen.

Transavia draagt echter belangrijk bij aan de gezondheid van de Europese activiteiten van KLM. Ook is de dochter proeftuin voor ­kostenbesparingen. Vorige week maakte KLM bekend de banden verder aan te halen door het eigen hoofdkantoor en dat van Transavia (en vrachtdochter Martinair) te combineren in een nieuw onderkomen.

Smith heeft Transavia nodig als breekijzer om de torenhoge loonkosten in Frankrijk naar bene­den te brengen. Hij wil de maatschappij sterk uitbreiden – de orders voor nieuwe Airbussen liggen al klaar – en de arbeidsvoorwaarden van Air France met die van Transavia harmoniseren. Of Smith de Franse bonden meekrijgt, zal woensdag blijken. Dan volgt de uitslag van een peiling onder vakbondsleden over de vraag of Transavia Frankrijk verder kan worden opgetuigd.

Kleiner hoofdkantoor

De machtsstrijd rond Transavia zal niet de enige bedreiging zijn voor KLM. KLM’ers hebben ook gezien dat het toekomstige hoofdkantoor met 35.000 vierkante meter op Schiphol-Oost een stuk kleiner is dan de 82.000 vierkante meter van het huidige KLM-hoofdkwartier in Amstelveen – waar 1341 mensen werken – en de 11.000 vierkante meter waar Transavia en Martinair nu huizen.

Niet voor niets gaf de maatschappij de afgelopen weken tijdens de – vooralsnog mislukte – cao-onderhandelingen aan dat er moeilijke tijden aankomen.