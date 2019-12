Stikstofwet in principe voor kerst in Eerste Kamer

De plenaire zaal van de Eerste Kamer. Beeld ANP

Vooral oppositiepartijen stuurden vorige week aan op vertraging, tot ergernis van de coalitie. Het kabinet wil vaart maken met de wetgeving, die vorige week door de Tweede Kamer is aangenomen. De senatoren gingen uiteindelijk overstag, op voorwaarde dat minister Carola Schouten (Landbouw) de schriftelijke vragen van de Kamerleden ‘tot tevredenheid’ beantwoordt. Maandag wordt daar een definitieve knoop over doorgehakt.

Of een meerderheid van de senatoren uiteindelijk voor de spoedwet stemt, is nog maar de vraag. Naast de coalitiepartijen stemden alleen de SGP, 50PLUS en eenmansfractie Van Haga voor in de Tweede Kamer. Die samenstelling heeft in de senaat geen meerderheid. Schouten moet op zoek naar steun bij andere oppositiepartijen.

“Het is fijn om te weten dat ze de wet snel gaan behandelen,” zegt Schouten over het nieuws uit de senaat. “Juist omdat het om banen en om de bouw van woningen gaat.”

Dat zij er nu sneller voor moet zorgen dat meer partijen de wet steunen, maakt geen verschil volgens de minister. “Het is niet alsof we daar vandaag mee zijn begonnen,” zegt Schouten. Ze verwacht dat ze ook nog wel even met partijen zal blijven praten.

‘Uitgebreid inhoudelijk gesprek’

Schouten sprak dinsdag met GroenLinks-leider Jesse Klaver op zijn kantoor. Ook minister van Financiën Wopke Hoekstra was daarbij aanwezig. Schouten geeft aan dat er inderdaad over de stikstofwet is gesproken. Daarbij ging het niet alleen maar om ‘wat het kabinet te bieden heeft’ in ruil voor mogelijke steun, er is volgens de bewindsvrouw ‘een uitgebreid inhoudelijk gesprek gevoerd’, onder meer over stikstof.

Na afloop zei Klaver zelf ook dat de politici “breder hebben gekeken naar de hele grote stikstofproblematiek”. Over de spoedwet is zijn partij “altijd heel helder geweest. Dat vinden we niks”. Klaver wil helpen aan het stikstofprobleem, maar de oplossing moet wel “juridisch houdbaar zijn, maar vooral ervoor zorgen dat de natuur wordt verstevigd en de veestapel naar beneden gaat”.