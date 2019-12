Stikstofwet dreigt te stranden in Eerste Kamer

Beeld ANP

Het kabinet wil de stikstofwet nog deze maand door de Tweede en Eerste Kamer loodsen. Daarmee moet de woningbouw in Nederland worden vlotgetrokken. In de wet staan onder meer regels voor stikstofarm veevoer, de mogelijkheid om een drempelwaarde voor stikstofuitstoot in te voeren en de invoering van een stikstofregistratiesysteem.

Het kabinet gaat ook de snelheid op snelwegen verlagen naar 100 kilometer per uur, maar dat kan geregeld worden zonder nieuwe wet. Voor de andere maatregelen − waardoor ook enkele grote infrastructurele projecten kunnen doorgaan − is de spoedwet nodig.

Juist sléchter

De wet wordt woensdag in de Tweede Kamer besproken. Daar stemt waarschijnlijk een meerderheid vóór, met regeringspartijen VVD, CDA, D66, ChristenUnie en SGP erbij. Maar in de Eerste Kamer komt de coalitie zes zetels tekort voor een meerderheid. In de senaat is steun nodig van PvdA, GroenLinks, Forum voor Democratie of een groepje kleinere partijen.



“Deze wet is juridisch wankel en de natuur wordt er niet beter door beschermd, maar juist sléchter,” zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij wijst op een advies van de Raad van State, waarin staat dat de spoedwet geen oplossing biedt voor de stikstofcrisis. “Daar komt bij dat deze wet het mogelijk maakt om bepaalde bouwprojecten zonder natuurvergunning uit te voeren,” aldus Klaver.



Hij zegt tegen de stikstofwet te zullen stemmen als een amendement van GroenLinks niet wordt aangenomen. In dat amendement staat dat de stikstofuitstoot door de landbouw in 2035 gehalveerd moet zijn. “De Raad van State waarschuwt dat deze wet juridisch wankel is, omdat onduidelijk is of de stikstofmaatregelen wel effect gaan hebben,” zegt Klaver. “Het juridische gedrocht wordt er zo alleen maar groter op.”

Afgeschoten

Ook de PvdA is kritisch. “Gaat deze aanpak de woningbouw wel vlot trekken?” vraagt PvdA-Kamerlid William Moorlag zich af. Volgens hem is dat ‘zeer twijfelachtig’. De spoedwet lijkt volgens Moorlag op een ‘PAS in nieuwe jas’. Daarmee doelt hij op het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat eerder dit jaar werd afgeschoten door de Raad van State. Sindsdien liggen duizenden bouwprojecten in Nederland stil, omdat de uitstoot van stikstof grotendeels aan banden is gelegd.



Moorlag wil nog niet zeggen of de PvdA de stikstofwet gaat wegstemmen. “Eerst moet het debat worden gevoerd,” zegt Moorlag. Het kabinet wil later deze maand extra stikstofmaatregelen bekendmaken, die vooral betrekking hebben op het uitkopen van boeren en het aanpassen van stalsystemen. Forum voor Democratie en de PVV steunen het stikstofbeleid van het kabinet niet.