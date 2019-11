Stikstofmaatregel: 250 miljoen euro voor natuurherstel

Ook het Twiske is onderdeel van het Natura 2000-netwerk van beschermde natuurgebieden. Beeld Jean-Pierre Jans

Dat melden Haagse ingewijden aan deze site. Het kabinet maakte op 1 november al bekend een half miljard euro uit te trekken voor de aanpak van de stikstofcrisis. De helft daarvan wordt nu ingezet om natuurgebieden in Nederland te versterken, zo heeft de coalitie dinsdag besloten.

De overheid heeft de laatste jaren veel te weinig werk gemaakt van natuurherstel, zo concludeerde de commissie-Remkes eerder. Er is extra geld nodig om dat natuurherstel nu te versnellen. Als dat niet gebeurt, wordt het heel lastig om in de toekomst vergunningen voor bouwprojecten te blijven uitdelen.

Met het geld wordt verzuurde stikstofgrond in natuurgebieden afgegraven. Ook worden grondwaterstanden verhoogd, om zo natuurgebieden weer nat te maken.

Noodwet

Dinsdag werd ook bekend dat het kabinet heeft besloten om de snelheid op alle snelwegen te verlagen naar 100 kilometer per uur. Alleen tussen 19.00 uur en 06.00 uur mag nog 130 of 120 kilometer per uur worden gereden op wegen waar dat nu mag. Van de stikstofruimte die dit oplevert, wordt 70 procent gebruikt om de woning- en wegenbouw vlot te trekken. De overige 30 procent verdwijnt en komt zo ook ten goede aan de natuur.

Het kabinet kondigt woensdagochtend ook een noodwet aan om grote projecten, zoals kustversterkingsprojecten, door te laten gaan. In de ochtend geven premier Rutte en de ministers Schouten, Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven een persconferentie waarin alle stikstof- en PFAS-maatregelen worden gepresenteerd.