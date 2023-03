Stikstof oké, maar waar heb je als BBB-stemmer nog meer voor gekozen?

BBB-leider Caroline van der Plas. Beeld SEM VAN DER WAL/ ANP

Wel kernenergie, geen windmolens op zee

De BBB is geen partij die, zoals Forum voor Democratie, de invloed van mens op klimaatverandering ontkent. De partij is dan ook niet tegen hernieuwbare energie, zoals windmolens en zonnepanelen. Maar, stelt de BBB, die nieuwe energievormen mogen niet het werk van boeren en vissers in de knel brengen. Dus geen windmolens op zee of het IJsselmeer, en geen grootschalige zonneparken op ‘vruchtbare landbouwgrond’.

Zonnepanelen op daken vindt de BBB dan weer een prima idee. Dat geldt ook voor kleinschalige initiatieven voor zonne- en windenergie, maar dan moeten omwonenden er wel van mee kunnen profiteren.

BBB is een warm voorstander van kernenergie. Het aardgasvrij maken van woningen met bijvoorbeeld warmtepompen vindt de partij dan weer een onbetaalbaar streven.

Minder Europa, meer Nederland

Producten die vitaal zijn voor ons land, moeten volgens de BBB ook in Nederland worden geproduceerd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om beschermingsmiddelen voor de zorg, medicijnen, brandstoffen, een ‘basis voedselpakket’ en drinkwater.

Een ‘nexit’, daar is BBB niet voor. Maar dat wil niet zeggen dat de partij van frontvrouw Caroline van der Plas dolgelukkig is met de EU. De BBB wil dat Europa geen 'superstaat’ wordt, maar dat het vooral een economische unie is. Ook wil BBB dat de euro wordt opgeknipt in een neuro (voor de vaak rijkere noordelijke deelstaten) en een zeuro (voor de zuidelijke).

Volgend jaar zijn er weer verkiezingen voor het Europees Parlement. En, zo meldde de Kiesraad onlangs: daarvoor is de partijnaam ‘BBB Europa’ geregistreerd.

Niet christelijk, wél voor bedenktijd abortus

BBB-leider Van der Plas is van rooms-katholieke komaf, maar gaat ‘al heel lang’ niet meer naar de kerk. De BBB heeft ook geen christelijke signatuur. Toch stemde de partij in februari vorig jaar tégen de afschaffing van de verplichte bedenktijd van vijf dagen voorafgaand aan abortus. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunde die afschaffing overigens wel.

“BBB is niet tegen abortus,” verklaarde Van der Plas. Toch vindt ze dat er vaak 'te makkelijk’ over wordt gedacht. “Je hebt het wel over het ongeboren leven. Al vanaf het moment van de bevruchting is het leven. Ik vind dat je daar heel voorzichtig mee moet omgaan.”

De BBB is dan weer vóór het gratis vergoeden van anticonceptiemiddelen via het basispakket van de zorgverzekering, iets dat nu alleen voor vrouwen tot 21 jaar geldt. Ook vindt de partij dat menstruatieproducten gratis moeten worden. “Schoolmeisjes die in arme gezinnen opgroeien blijken soms te spijbelen op de dagen dat ze menstrueren.”

Rechts qua migratie, al is dat soms een worsteling

Als het aankomt op migratie en asielopvang, is BBB duidelijk als rechts te kwalificeren. De partij stemt in de Tweede Kamer vaak mee met moties die oproepen tot het vergaand terugdringen van het aantal asielzoekers in Nederland. Ook opvang in een land als Rwanda moet worden onderzocht, vindt de BBB.

Dat andere partijen op de rechterflank soms in nogal onvriendelijke termen praten over mensen die heel goede redenen hebben om op de vlucht te slaan, is voor de BBB wel een worsteling, erkende ambtelijk secretaris Henk Vermeer onlangs tegenover NRC. “Het is taalgebruik waar wij zelf nooit voor zouden kiezen.”

Maar de partij is dus wel streng als het aankomt op asiel. Voor mensen die écht aantoonbaar op de vlucht zijn voor oorlog of hun leven anderszins niet zeker zijn, is op beperkte schaal plek. Voor buitenlanders die kunnen aantonen dat ze in Nederland vast werk en een woning hebben en de taal machtig zijn, ook. Maar voor de rest niet. De BBB heeft een scala aan maatregelen in gedachten om de asielinstroom op korte en langere termijn te verkleinen. Zo wil de partij toe naar een herziening van het internationale vluchtelingenverdrag uit 1951.

Handen af van boeren en het platteland

Het mag niet verrassen: de BBB zal nooit nalaten in haar politieke werk op te komen voor boeren en het platteland. Zo moet er meer geld komen voor bestrijding van de criminaliteit in landelijke gebieden en vindt de partij dat scholen op het platteland koste wat kost open moeten blijven. Ook zou landelijk beleid, bijvoorbeeld als het gaat om tradities en cultuur, een ‘plattelandstoets’ moeten krijgen, om te kijken of het ook daar een beetje past.

De BBB’ers zijn traditioneel ook fel als het gaat om de ‘antivleeslobby’. De btw afschaffen voor gezond eten, oké, maar dan ook voor vlees, zuivel en eieren, betoogt de partij. Want dierlijke eiwitten passen óók in een gezond voedingspatroon, vindt de BBB (voedingsexperts vinden dat Nederlanders voor hun gezondheid minder vlees zouden moeten eten, red.).

Ook van dierenactivisten moet de partij van Van der Plas niks hebben. In het BBB-partijprogramma wordt gesproken van ‘goede doelen-organisaties die met hun activisme het leven in gevaar brengen van boeren, burgers en vissers’. Die organisaties zou hun Anbi-status moeten kwijtraken, zodat ze geen belastingvoordeel meer hebben, vindt de BBB.