Stikstof is niet de enige potentiële splijtzwam in de coalitie

Kabinet en regeringsfracties staat een pittig debat te wachten. Oppositiepartijen zijn van plan de scheurtjes in de coalitie groter te maken. PVV-leider Geert Wilders kondigt al een motie van wantrouwen aan in een spoeddebat dinsdag. Die zal het niet halen. Maar de druk op de coalitie en daarmee op de toekomst van het kabinet lijkt met de dag te groeien.

De uitspraken van CDA-leider en vicepremier Wopke Hoekstra dat de in het regeerakkoord afgesproken deadline van 2030 om de uitstoot van stikstof te halveren niet heilig is, heeft bij regeringspartners VVD, D66 en ChristenUnie veel kwaad bloed gezet. “Het vertrouwen is weg,” zei D66-vicepremier Sigrid Kaag afgelopen vrijdag naar verluidt tegen Hoekstra tijdens de ministerraad.

Ook afgelopen weekeinde moest er nog het nodige worden uitgepraat, vertelden ministers Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) en Henk Staghouwer (Landbouw). Aan hun gesprek met Hoekstra wilden ze verder geen woorden meer vuil maken. “We moeten met elkaar door,” aldus Van der Wal.

Urenlange aanvallen

Dinsdag tijdens het Kamerdebat zullen de vier regeringspartijen de rijen zoveel mogelijk gesloten proberen te houden. Ze hebben zich voorbereid op urenlange aanvallen vanuit de oppositie. Volgens Wilders vertrouwt niemand het kabinet nog en vertrouwt in het kabinet niemand elkaar meer. “Tijd voor Rutte IV om af te treden.”

PvdA-leider Attje Kuiken hekelt de ministers die ‘rollebollend over straat gaan’. ,”We hebben eerst al die recordformatie gehad. En nu maken ze ruzie terwijl het land de ene na het andere crisis over zich heen krijgt. Laat ze die energie steken in het oplossen van de koopkrachtproblemen van mensen.” Jesse Klaver (GroenLinks) wil tijdens het debat duidelijkheid van Hoekstra. “Het stikstofbeleid zwalkt al jaren. Worden de doelstellingen aangepast of was dit interview van Hoekstra voor de bühne?’’

De regeringspartijen zijn van plan alle aanvallen af te wenden door te herhalen dat ze de grote problemen in het land willen aanpakken. Dat het regeerakkoord nog steeds geldt. En dat bemiddelaar Johan Remkes bezig is om voor- en tegenstanders van de stikstofplannen te laten samenwerken en hij daar de tijd voor moet krijgen.

Afgepoeierd

Daarmee wordt de oppositie wellicht afgepoeierd dinsdag, maar de interne strijd binnen de coalitie is er niet mee bezworen. Het CDA blijft er namelijk bij dat de stikstofuitstoot weliswaar moet worden gehalveerd, maar dat indien nodig daar langer de tijd voor kan worden genomen.

Remkes heeft zijn eerste ronde aan gesprekken afgerond. Nu wil hij boerenorganisaties en andere betrokkenen een tweede keer uitnodigen. Naar verwachting komt hij begin september met ‘iets van een aanbeveling’. En dan wordt het spannend. Of Remkes adviseert provincies en boeren iets meer tijd te geven bij het uitwerken van de stikstofplannen van het kabinet. Of hij doet dat niet. In beide gevallen zal de temperatuur in de coalitie hoog oplopen.

Want of D66, dat het hardst vasthoudt aan 2030, moet inbinden. Of Hoekstra moet terugkomen op zijn uitspraken. En met het oog op de aanstaande Statenverkiezingen wil geen van de partijen (de peilingen voorspellen voor allebei verlies) gezichtsverlies lijden.

Niet de enige potentiële splijtzwam

En stikstof is niet de enige potentiële splijtzwam in de coalitie. De achterbannen van de regeringspartijen beginnen zich steeds luidruchtiger te roeren. Eest riep die van de ChristenUnie de partijtop op eerder moties van wantrouwen tegen het kabinet te steunen. Toen was er woede bij CDA en VVD over de stikstofplannen. En nu is er ook nog het asielbeleid.

Limburgse fractievoorzitters beklaagden zich eerder deze maand bij de Tweede Kamerfractie van de VVD. Nu doen tientallen Noord-Hollandse VVD-fracties hetzelfde. Zij willen dat gemeenten niet langer gedwongen worden om asielzoekers op te vangen, zoals nu in Tubbergen gebeurt. Fractievoorzitter van de VVD in Schagen Angelique van Wijk: “Wij zien drommen met mensen voor de poorten van Ter Apel staan, die gaan de procedures in. Die komen ook naar de gemeenten, maar daar kraakt het al.”