Stijging ziekenhuisopnames minder snel dan voorspeld, ‘maar we zijn er nog niet’

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Beeld ANP

Er liggen 691 mensen in het ziekenhuis met corona, tien minder dan woensdag. Daarvan liggen er 152 op de intensive care (ic), twee meer dan woensdag. “In de afgelopen 24 uur zijn er elf patiënten verplaatst, waarvan twee ic-patiënten. Vandaag wordt er ook weer verspreid,” zei Kuipers tijdens een persconferentie. “Met de ontwikkeling van de getallen in de afgelopen 48 uur stellen we onze prognose iets bij voor het aantal ziekenhuisopnames. Ondanks de stabilisatie verwachten we nu volgende week 750 klinische patiënten, en richting de 175 ic-patiënten. Dat is nog niet het effect van de maatregelen, de stijging van het aantal ziekenhuisopnames gaat wel even door.”

Het coördinatiecentrum verspreidt coronapatiënten over ziekenhuizen in verschillende delen van het land. Dat moet de druk op de zorg zo draaglijk mogelijk houden. Het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen en intensive cares loopt namelijk de afgelopen weken op. Vanaf komend weekeinde kan de zorg voor mensen met andere klachten in de knel komen, waarschuwde Kuipers maandag bij de eerste persconferentie.



Maandag voorspelde Kuipers dat tegen het einde van de week het aantal coronapatiënten zou zijn gestegen naar meer dan duizend. Over ruim een week zouden meer dan 1600 coronapatiënten in een ziekenhuis liggen, vreesde het LCPS, maar dat aantal is nu naar beneden bijgesteld tot 925. Tijdens de eerste golf kwam de reguliere zorg vrijwel helemaal stil te liggen. Dat willen ziekenhuizen nu zo veel mogelijk voorkomen, maar dat betekent wel dat er minder capaciteit is om coronapatiënten op te vangen.