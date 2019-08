Stijging aantal overvallen, bezorgers vaker slachtoffer

Vorig jaar rond deze tijd stond de teller op 649 overvallen, dit jaar zijn het er al ruim 100 meer. In het afgelopen halfjaar steeg het aantal overvallen met 18 procent.

Die stijging wordt vooral veroorzaakt door overvallen op maaltijdbezorgers. In de eerste zeven maanden van 2019 blijkt dat aantal meer dan verdubbeld: 88 ten opzichte van 42 in dezelfde periode in 2018. "Die trend zet door en dan komen de donkere dagen nog,” zegt Jos van der Stap, Landelijk coördinator overvallen bij de politie.