Stickeracties van Vizier Op Links: ‘Regelrechte intimidatie’

De sticker van Vizier Op Links. Beeld Twitter/Huub Bellemakers

Of je schrikt als je met je kinderen komt aanwandelen en er opeens een sticker op je deurpost zit, waarop staat dat ‘deze locatie wordt geobserveerd door volgers van Vizier Op Links’ om ‘zicht te krijgen op linkse activisten’? “Je schrikt enorm. Het is heel intimiderend,” zei historica Nadia Bouras afgelopen weekend. Op haar deurpost was de sticker geplakt, waarschijnlijk in de korte tijd dat ze die dag met haar gezin was weggeweest.

Bouras is universitair docent in Leiden en expert op het gebied van migratie en integratie van Marokkanen in Nederland. Ze spreekt regelmatig in de media over racisme en is erg actief op Twitter; ze heeft er 25.000 volgers. Daar laat ze blijken geen fan te zijn van rechtse partijen als Forum voor Democratie.

Nadat Bouras zelf op Twitter had gemeld dat ze de intimiderende sticker op haar deur had gevonden, kwamen er meer incidenten naar boven. Huub Bellemakers (kandidaat-raadslid voor GroenLinks in Nijmegen, 15.000 volgers op Twitter) vond al even geleden eenzelfde sticker op zijn huis. Het gebeurde nadat hij een bijeenkomst van Forum voor Democratie had vergeleken met een nazibijeenkomst.

Regelrechte intimidatie

Ook de Amsterdamse kunstenaar Yuri Veerman (bekend van een anti-Baudetposter) vond een sticker in zijn portiek. “Regelrechte intimidatie,” stelt hij. Gisteren kwam daar activiste Devika Partiman van de website ‘Stem op een Vrouw’ bij.

Wie de stickers heeft geplakt, en of dat steeds dezelfde persoon was, is nog onbekend. De radicaal-rechtse actiegroep die ze maakt, stelde in een reactie: ‘De stickers van Vizier Op Links zijn ludiek en vrij verkrijgbaar. Er zijn er al duizenden van verstuurd, letterlijk. Beetje ingewikkeld om ons ieder individueel stickertje aan te rekenen.’ De stickers worden onder meer verstuurd aan wie zich als ‘bondgenoot’ bij de club aanmeldt.

Vizier Op Links (VOL), dat sinds afgelopen zomer actief is op sociale media, heeft als doel ‘de linkse hegemonie te ontmaskeren en te doorbreken’. ‘We ontzien daarbij niemand.’ Het komt er vooral op neer dat VOL op zijn website namen, adressen en profielen van (in hun ogen) linkse actievoerders plaatst. ‘Doxen’ heet dat in activistisch jargon. Het gevolg is vaak dat de ‘gedoxte’ persoon online wordt bedreigd.

Zelf anoniem

De actiegroep óf actievoerder die er prat op gaat de ‘ware identiteit’ van mensen te openbaren, opereert vooralsnog zelf anoniem. ‘We doen nooit uitspraken over wie we zijn.’ Linkse internetmedia wijzen naar een man uit Urk, maar die stelt alleen de webhosting van de site van VOL te hebben gedaan. Hij heeft die hosting inmiddels aan een ander bedrijf overgedaan. En het bedrijf dat de donatiepagina voor VOL beheert, heeft die tijdelijk offline gehaald. “Ik wacht op uitleg van VOL, want dit is een walgelijke actie,” stelt een woordvoerder.

De intimidatie van een academicus, een kunstenaar en een relatief onbekend politicus is opmerkelijk. “Het opzoeken van academici thuis is een vorm van intimidatie die we nog niet hebben gezien. Het is levensgevaarlijk,” stelt hoogleraar Sarah de Lange, onderzoekster van radicalisering en populisme aan de Universiteit van Amsterdam.

Toenemende polarisering

Maar het past tegelijkertijd ook in een patroon. Zo wijst de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid al een tijd op de toenemende polarisering in het Nederlandse maatschappelijke debat. ‘Er wordt intens gediscussieerd over onderwerpen als racisme en het koloniale verleden van Nederland. Ontwikkelingen als de antiracisme- en antilockdowndemonstraties, de sociaal-economische gevolgen van Covid-19 en de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 kunnen processen van polarisatie en mogelijke radicalisering versnellen,’ schreef de dienst in oktober vorig jaar. De NCTV reageerde gisteren niet op de vraag hoe ze de stickeracties van VOL beoordeelt.

Het afleggen van ‘huisbezoeken’, zoals het heet in activistische kringen, is intimiderend, maar niet nieuw. De afgelopen jaren werden huizen van asielambtenaren beklad door extreemlinkse actiegroepen. De woning van Forumlijsttrekker Thierry Baudet werd in 2017 met witte verf besmeurd door het Radicaal Anarchistisch Feministisch Front.

Dader zelden gevonden

De daders worden zelden gevonden, stelde onderzoeksbureau Beke in een rapport in 2018. ‘Ze zijn zeer veiligheidsbewust. Door hun identieke, donkere kleding en gezichtsbedekking kunnen individuen niet zomaar worden geïdentificeerd, ook niet als camerabeelden aanwezig zijn.’

Het is dan ook de vraag of ooit bekend wordt wie er in radicaal-rechtse hoek verantwoordelijk zijn voor het plakken van de stickers van Vizier Op Links. Lokaal politicus Bellemakers heeft aangifte gedaan bij de politie. Bij Bouras is de wijkagent langs geweest, ook zij gaat aangifte doen. Zij leek in 2017 overigens minder onder de indruk van het bekladden van het huis van Baudet. “Was het witte verf? Dat is namelijk zijn lievelingskleur,” reageerde ze toen.