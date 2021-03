Sterkste stijging huizenprijzen in bijna 20 jaar

In Amsterdam waren huizenkopers het afgelopen jaar gemiddeld 484.995 euro kwijt aan een koopwoning. Beeld ANP

Van een coronadip lijkt op de woningmarkt absoluut geen sprake, geeft hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek aan. Sterker nog, hij denkt dat de coronapandemie de huizenprijzen mogelijk zelfs een extra zetje heeft gegeven. Omdat veel mensen vorig jaar bijvoorbeeld niet op vakantie konden, is er veel meer gespaard dan in andere jaren. Dat extra geld kunnen mensen nu gebruiken om meer te bieden op een woning.

De huizenprijzen bereikten in juni 2013 een dieptepunt en zijn sindsdien alleen maar gestegen. De prijsstijging zwakte in 2019 wat af, maar trok vervolgens in de loop van vorig jaar duidelijk aan.

Er wisselden afgelopen februari ook 9,4 procent meer huizen van eigenaar dan in 2020. Vorige maand registreerde het Kadaster 16.871 woningtransacties. In de eerste twee maanden van dit jaar zijn al 41.387 woningen verkocht, bijna 26 procent meer dan in dezelfde periode in 2020. Dat heeft mogelijk te maken met de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor kopers tot 35 jaar per 1 januari. Dat belastingvoordeel geldt tot 1 april.

Woningnood

Op de woningmarkt is nu al een tijd sprake van grote krapte. Het aanbod aan te koop staande huizen is flink geslonken, terwijl nog veel mensen willen verhuizen. Ook zijn de hypotheekrentes lager dan ooit. Daardoor bieden kopers flink tegen elkaar op en hebben starters grote moeite om een huis te bemachtigen.

In Amsterdam waren huizenkopers het afgelopen jaar gemiddeld 484.995 euro kwijt aan een koopwoning, meldt het CBS. Het duurst waren de huizen in het Noord-Hollandse Bloemendaal, namelijk gemiddeld 863.000 euro. In de gemeente Pekela was de gemiddelde verkoopprijs met 164.000 euro daarentegen het laagst.

De woningnood, vaak onbetaalbare prijzen en torenhoge huren in Amsterdam zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot belangrijke issues in de Amsterdamse politiek. Kenners roepen al langer dat er veel meer huizen bijgebouwd moeten worden. Het lijkt erop dat de woningnood een belangrijk thema wordt bij de formatie van een nieuw kabinet.