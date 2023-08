Sterke twijfels over waarschuwingsbrief van OM aan klimaatactivisten, Kamervragen gesteld

Leden van verschillende milieuclubs voeren de protestactie SOS voor het klimaat op luchthaven Schiphol. Beeld Remko de Waal/ANP

De zaak kwam deze week aan het rollen nadat bestuurskundige Kirsten Verdel aan de bel trok over de brief, die ook zij eind juli thuis had ontvangen, en het gesprek met de Koninklijke Marechaussee dat daarop volgde. In de brief staat dat zij vorig jaar op 5 november bij een klimaatprotest de luchthaven Schiphol wederrechtelijk is binnengedrongen. Ze kreeg een standje: deze keer wordt ze niet vervolgd, maar een volgende keer is ze de klos.

Alleen: Verdel is op die dag helemaal niet op Schiphol geweest. Dat kan ze aantonen met bonnetjes van een winkel waar ze was. In het gesprek met de Marechaussee krijgt zij te horen dat foto’s die gemaakt zijn op Schiphol vergeleken zijn met ‘openbare bronnen’ als Facebook en Twitter. Zo zou er gekeken zijn wie er acties van Extinction Rebellion op internet steunde met een duimpje. Ze kreeg het verzoek alsnog mee te doen aan een onderzoek naar haar identiteit. Dat weigerde ze.

In juli kondigde het Openbaar Ministerie al aan dat mensen van wie ten onrechte werd aangenomen dat ze op Schiphol waren, excuses zouden krijgen en dat hun geregistreerde gegevens worden vernietigd. Destijds gaven drie mensen aan dat ze niet aanwezig waren. Inmiddels zijn dat er zeven. De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar hun beweringen, maar hoe dat onderzoek wordt gedaan is vooralsnog onduidelijk.

Juridische gevolgen

De Kamerleden willen nu onder meer van minister van Justitie Dilan Yesilgöz weten wat de juridische gevolgen zijn van de brief, en of de mensen die hem hebben gekregen opgenomen zijn in een databank. Ook willen zij weten hoe de Koninklijke Marechaussee de identiteit van de vermeende demonstranten heeft vastgesteld, of daar gezichtsherkenningstechnologie bij is gebruikt.

Tussen de regels door klinkt ergernis. Zo vragen de Kamerleden zich af of er met opzet is gekozen voor de vorm van een ‘interview’ met de mensen die beweren nooit aanwezig te zijn geweest, in plaats van een verhoor, zodat de betrokkenen geen aanspraak kunnen maken op rechtsbijstand. Ook beklagen zij zich erover dat de ontvangers van de brief zelf moeten aantonen dat zij niet aanwezig waren. Dat komt neer op een omkering van de bewijslast, wat ‘in onze rechtsstaat niet de bedoeling kan zijn’.

Lotte Houwing, beleidsmedewerker bij de stichting Bits of Freedom, maakt zich zorgen over de gang van zaken. “Voor gezichtsherkenning ontbreekt in veel gevallen nog een juridische basis. Het begint bij toestemming voor het opsporen van terroristen. Daar kan iedereen zich iets bij voorstellen, maar vervolgens wordt het ook ingezet bij demonstraties, omdat het zo makkelijk is. Het is een glijdende schaal.”

Verdachte

Ze is benieuwd naar de antwoorden op de Kamervragen. “Maar als het klopt wat er nu wordt gezegd, is er in het geval van de klimaatdemonstratie op Schiphol een methode gebruikt waarbij mensen onderzocht worden die op sociale media hebben laten weten achter klimaatacties te staan. Het effect is dat mensen die kritisch zijn over het klimaat een grotere kans lopen om aangemerkt te worden als verdachte, met als gevolg dat ze terughoudender worden om zich te uiten. Dat betekent niet alleen dat die mensen minder vrij zijn, maar ook onze samenleving als geheel.”

Over de auteur: Marcel Wiegman werkt ruim 25 jaar voor Het Parool. In het verleden was hij politiek verslaggever in Amsterdam en Den Haag, tegenwoordig maakt hij vooral interviews en achtergrondverhalen over de stad.