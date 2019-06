Stemsysteem FNV voor pensioenakkoord is overbelast

Beeld ANP

Sinds het stemsysteem om 11.00 uur woensdagochtend openging is al duizenden keren gestemd, zegt een woordvoerder. Maar inmiddels proberen zo veel mensen hun stem uit te brengen, dat het systeem overbelast is geraakt. Daardoor krijgt de bond heel veel telefoontjes met vragen en klachten, met als gevolg dat ook dat systeem het niet meer aankon. Het is nog onduidelijk wanneer het euvel kan worden verholpen.

De circa 1 miljoen FNV-leden hebben een brief gekregen met een individuele code om hun mening te geven over het nieuwe pensioenstelsel. Vorige week bereikten bonden, werkgevers en kabinet daarover een akkoord en de uitslag van het referendum telt voor de FNV zwaar mee. Als de FNV instemt, is het akkoord over een nieuw pensioenstelsel overigens nog niet rond. Vakbond CNV peilt bijvoorbeeld eveneens de stemming in de achterban.

Ook op sociale media wordt veel door FNV’ers geklaagd. Sommige twitteraars stellen bijvoorbeeld dat ze hun code voor het stemmen nog niet hebben gekregen. Het referendum lijkt best spannend te worden. Volgens een peiling van actualiteitenprogramma EenVandaag zijn de vakbondsleden erg verdeeld en ontlopen aantallen voor- en tegenstanders elkaar amper.

Op de achtergrond speelt tevens het advies van de commissie-Dijsselbloem. Dinsdag stelde een groep van experts onder leiding van oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem dat er strengere rekenregels nodig zijn voor pensioenfondsen. De discussie over de rekenrente staat eigenlijk los van het nieuwe pensioenstelsel, maar is wel een gevoelig punt voor de vakbonden.

Volgens het advies moeten pensioenfondsen vanaf 2021 uitgaan van nog lagere rendementen bij het berekenen van hun toekomstige verplichtingen. Daardoor komen pensioenkortingen nog dichterbij en neemt de kans af dat de oudedagsvoorziening op korte termijn weer kan meestijgen met de consumentenprijzen.