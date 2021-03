‘Stem slim, stem op een vrouw’

Met voorkeursstemmen kunnen kiezers direct invloed hebben op het aantal vrouwen in de Kamer. Beeld Getty

Het is een toevallige samenloop van omstandigheden, maar door verschuivingen na de val van het kabinet-Rutte III in januari zit er één man minder in het kabinet, waardoor een historische mijlpaal is bereikt. Dat schreef Kennis­instituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis Atria onlangs op zijn website. Voor het eerst in de geschiedenis zitten er namelijk evenveel vrouwen als mannen in het kabinet. En wat stichting Stem op een Vrouw betreft is dat niet van korte duur.

Ook dit jaar voert de stichting weer campagne voor een Tweede Kamer die voor de helft uit vrouwen bestaat. Stem slim, is de boodschap. Als je tenminste, net als zij, vindt dat de politiek op die manier een gelijkwaardiger afspiegeling is van de maatschappij en dat een gelijkere verdeling ervoor zorgt dat vrouwen meer gehoord worden en dat ze zich meer betrokken voelen bij de politiek.

Mannen over abortus

“Beslissingen over vrouwen moeten niet alleen door een groep mannen worden genomen,” zegt Judith Stevens, medeoprichter en ‘datanerd’ van stichting Stem op een Vrouw. “Het is toch opvallend dat je nu een groep mannen hoort praten over het recht op abortus?”

Vier jaar geleden startten ze het stem­initiatief, vlak voor de vorige Tweede Kamerverkiezingen en vlak nadat Donald Trump was verkozen, The Women’s March werd gelopen en we kennismaakten met #MeToo. “Er broeide iets.”

Wat in de laatst honderd jaar slechts dertien keer was gelukt, gebeurde in 2017 drie keer: drie vrouwen belandden met voorkeursstemmen in de Tweede Kamer. Daarnaast, zegt Stevens, zie je inmiddels meer vrouwelijke politici op televisie en wordt de ongelijke man-vrouwverdeling minder weggewuifd als iets wat we maar moeten accepteren. “We zien een verschuiving, maar wat ons betreft is dat nog een te kleine. Voordat het kabinet viel, was slechts 31 procent van de Tweede Kamerleden vrouw.”

Online haat

Dat werd onlangs ook duidelijk door onder meer het trending topic #KutKaag en een onderzoek van De Groene Amsterdammer, waaruit blijkt dat vrouwelijke politici veel meer met online haat te maken hebben dan mannen. “Sociale media laten pijnlijk zien dat die vrouwenhaat er nog steeds is,” zegt Stevens. Het is voor haar niet nieuw, de stichting geeft daarom een training waar vrouwen leren omgaan met online haat. Hoe paradoxaal dat ook mag lijken, juist meer, duidelijk zichtbare vrouwen in de politiek kunnen volgens haar voor een cultuuromslag zorgen. “Dan wennen mensen aan het idee.”

Niemand dwingen

Wie meer vrouwen in de Kamer wil, doet er goed aan wat lager op de kieslijst te kijken. De eerste vrouwen op die lijst halen het door hun hoge plaatsing toch wel. Kijk dus naar vrouwen die volgens de peilingen op een niet-verkiesbare plaats staan. Zij kunnen met voorkeursstemmen namelijk wel in de Kamer komen. “En verdiep je in personen en stem op iemand die jouw stem vertegenwoordigt. Zodat je achteraf kunt zeggen: zij zit daar namens mij.”

Maar het gaat toch om kwaliteit, niet om gender? Het is vermoedelijk de meest gehoorde vraag bij de stichting. Het antwoord van Stem op een Vrouw: kwaliteit is belangrijk, dus stem op iemand die je goed vindt, maar daarnaast is bewezen dat op sommige gebieden betere besluiten worden genomen met meer vrouwen in de politiek. Een tekort doet dus af aan de kwaliteit. “En we dwingen niemand, hè. Het is een tip.”