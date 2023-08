Steen door ruit van woning Amsterdam-Noord, vermoedelijk vanwege regenboogvlag: ‘We voelen ons onveilig in eigen huis’

De steen heeft twee van de drie lagen glas gebroken. Beeld Het Parool

De vrouwen van 36 jaar, die uit privacyoverwegingen niet met hun naam in de krant willen, wonen nu vijf maanden in de wijk Oostzanerwerf in Noord, samen met hun dochter (3). Zo’n drie weken geleden, tijdens Pride, besloten ze een regenboogvlag op te hangen – het was de eerste regenboogvlag in hun woonblok.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd deze ‘met vlaghouder en al naar beneden getrokken’. “De vlagstok en de houder waren helemaal kapot. We hoorden ook stemmen, maar konden niet zien wie het waren,” aldus een van de bewoonsters. Het stel deed de volgende dag aangifte van discriminatie, maar nog voordat ze hierover terug hoorden was het opnieuw raak.

“Rond 6.00 uur vanmorgen, terwijl we nog lagen te slapen, hoorden we opeens een keihard rinkelend geluid. We zijn snel de slaapkamer uit gerend, maar ik dacht al gelijk: dit is tegen de vlag gericht.” Het bleek een flinke steen te zijn, die twee van de drie lagen glas heeft gebroken. “We zijn enorm geschrokken. Gelukkig lag onze dochter niet bij ons.”

Het stel deed opnieuw aangifte, en kreeg dit keer direct een reactie van een agent van Roze in blauw, de politieafdeling die is gespecialiseerd in anti-lhbtq-geweld. Het is nog onduidelijk waar het onderzoek nu staat.

“We hebben dit nog nooit meegemaakt. We zijn al vijftien jaar samen, hiervoor woonden we al in Noord en daarvoor in De Pijp. We hebben wel eens wat meegemaakt tijdens het uitgaan, maar nog nooit iets zoals dit. We voelen ons onveilig in ons eigen huis. We weten niet: is dit een aanval tegen ons als persoon, of tegen een symbool?”

Enkele buren hadden na vrijdagnacht al aangegeven dat ze uit solidariteit ook een regenboogvlag zouden ophangen; vandaag trekken velen zich uit angst terug. “Dat begrijpen we ook wel. Als zo’n steen op je valt, kan het echt verkeerd aflopen.”

