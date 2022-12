Steekpartij of ongeluk? Meldkamers mogen straks journalisten niet meer waarschuwen

Beeld Van Nerum Tammy

Een dergelijke stop kan het voor journalisten, voornamelijk voor lokale nieuwsmedia, veel moeilijker maken om verslag te doen van incidenten. Momenteel kunnen journalisten zich abonneren op het zogeheten persalarm. Zij krijgen dan gelijktijdig met de hulpdiensten een tekstbericht als er iets gebeurt.

Volgens de landsadvocaat, die door de meldkamers om een advies was gevraagd, is dit systeem in strijd met de privacywetgeving, omdat de berichten informatie kunnen bevatten die herleidbaar is tot een individu. Ambulancediensten hebben een medisch beroepsgeheim en omdat de tekst automatisch verstuurd wordt, is er geen tijd om te checken of er persoonsgegevens in staan.

‘Meer capaciteit’

Persoonsgegevens mogen alleen aan de pers worden verstrekt als dat ‘noodzakelijk’ is, schrijft Yesilgöz, en dat geldt hier zowel vanuit het recht op persvrijheid als vanuit de taak van de hulpdiensten niet, aldus de minister. Daarom moet de huidige vorm van persalarmering stopgezet worden. De minister schrijft dat dit niet alleen impact heeft op journalisten en fotografen, maar ook op de hulpdiensten zelf, die ‘meer capaciteit moeten gaan vrijmaken voor contacten met de pers’.

Samen met het Bestuurlijk Meldkamer Beraad, de hulpdiensten en de NVJ wil de minister de vervolgstappen gaan bespreken, zoals op welke termijn het huidige systeem kan worden afgeschaft en of er een alternatief mogelijk is.

