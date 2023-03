Steekpartij in Albert Heijn Amsterdam Nieuw-West

De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. Beeld Joris van Gennip

Aan de steekpartij is mogelijk een ruzie voorafgegaan, zegt een woordvoerder van de politie. Na de steekpartij nam de dader de benen, maar hij is inmiddels aangehouden.

Over de toestand van het slachtoffer is nog niks bekend. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. Die landde in de buurt van het incident, maar het slachtoffer is uiteindelijk door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

In de supermarkt waren veel getuigen aanwezig. De politie vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden.

