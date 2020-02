Steekpartij Alphen: ‘Mijn zoon is helemaal gek geworden’

Beeld ANP

Wat zich precies die nacht heeft afgespeeld in en rond het huis in de Diamantbuurt, daarover doet de politie geen mededelingen. Wel is bekend dat de Alphense verdachte, naast de 16-jarige Amsterdammer en zijn moeder, in de woning ook nog een andere Amsterdammer (19) met een mes te lijf ging.

Vluchten

De slachtoffers zagen kans te vluchten. De 16-jarige Amsterdammer overleed op straat aan zijn verwondingen. De andere twee slachtoffers uit de woning zijn naar het ziekenhuis gebracht. Zij zijn volgens de politie buiten levensgevaar.

De verdachte stak op straat ook nog een 17-jarige voorbijganger. Die raakte lichtgewond en is bij de huisartsenpost behandeld aan zijn verwondingen. Wat de vermoedelijke dader op dat moment buiten deed, is nog onduidelijk.

Volledig van de kaart

Nadat ze was gestoken, vluchtte de 53-jarige moeder haar woning uit en belde ze bloedend bij de buren aan, vertellen andere bewoners van de Robijnstraat. De buurman ontfermde zich over haar. “Ik trof haar bloedend voor de deur aan en belde direct 112,” vertelt hij. De buurman zette de Alphense, die volledig van de kaart was, op een krukje in de keuken.

Een andere buurvrouw zag het leed vanuit haar huis en probeerde te helpen, vertelt ze een dag later. “Ik vroeg aan haar of ik wat kon doen. De gewonde vrouw was heel zenuwachtig. Ze was bij kennis. Ze riep: ‘Mijn zoon is gek geworden’.” Toen de buurvrouw hoorde dat ze niets kon doen, vertrok ze weer. Even later zag ze dat zoon van de vrouw uit de woning kwam, met handboeien om en begeleid door agenten.

De Alphense is verbaasd dat bij de verdachte geen bloedspoor te bekennen was. Ook had hij volgens haar schone kleren aan. “Ik denk dat hij gedoucht heeft en schone kleren heeft aangetrokken. Hij zag er altijd al netjes uit.”

Onbegrip

De verdachte woonde samen met zijn moeder in de woning aan de Robijnstraat, vertellen buren die het gezin goed kennen. De politie wil niet bevestigen dat het 53-jarige slachtoffer de moeder van de 18-jarige verdachte is. De enige melding die wordt gegeven is dat het vermoeden bestaat dat het om een incident in de relationele sfeer gaat.

Bij directe omwonenden is veel onbegrip over wat zich allemaal zondagochtend heeft afgespeeld in de woning. “Ik ken de jongen goed. Ik had het van iedereen verwacht, maar niet van hem,” meldt een buurman. “Ik spreek de jongen wekelijks. Ik maak dan een praatje met hem. Hij is altijd vriendelijk.”

Volgens de buurman heeft de verdachte een oudere broer en zus. Beiden zijn al het huis uit. Een andere broer zou een paar jaar geleden zijn verongelukt met een scooter, vertellen meerdere buren. De politie is nog tot zondagochtend druk geweest met forensisch onderzoek in het huis aan de Robijnstraat. De woning is verzegeld. Burgemeester Spies laat in een reactie weten het incident in de familiesfeer te betreuren. “Ik leef mee met de slachtoffers en hun familieleden.”