Steekincident op Slotermeerlaan in Amsterdam-West, verdachte aangehouden

Beeld Joris van Gennip

De politie kon niet zeggen hoe ernstig het slachtoffer gewond is geraakt. De verdachte is op de openbare weg aangehouden, maar verder kan in het kader van onderzoek niet worden gedeeld waar hij is gearresteerd.

De politie zoekt getuigen en camerabeelden. “Mocht er iemand gepasseerd zijn tijdens het incident of vanuit zijn woning iets hebben gezien, dan kan dat ons helpen,” zegt een woordvoerder.

Omstreeks 19:05 uur heeft er een steekincident plaatsgevonden op de Slotermeerlaan. Kort na het incident hebben we een verdachte aangehouden. De recherche en forensische opsporing doen onderzoek naar de toedracht.

Wie heeft er iets gezien en/of beelden. Bel 0900-8844. pic.twitter.com/4mQIPFead4 — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 22 september 2022

