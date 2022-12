Steeds minder traditionele controles Belastingdienst door tekort aan mensen

Volgens de fiscus werden dit jaar met name de aangiftes voor inkomsten- en vennootschapsbelasting minder gecontroleerd. Beeld ANP

Slaagde de Belastingdienst in 2016 er nog in om ruim 600.000 aangiftes op traditionele wijze te controleren, afgelopen jaar bleef de teller steken bij zo’n 212.000. De dienst maakt zich zorgen over het teruglopende toezicht. Ook het aantal uitgedeelde boetes ligt fors lager. Het totaalbedrag aan boetes daalde van 325 miljoen euro in 2019 naar 157 miljoen in 2021. Belastingplichtigen zouden erop kunnen speculeren dat ze makkelijker met hun aangifte kunnen sjoemelen.

Volgens de fiscus werden dit jaar met name de aangiftes voor inkomsten- en vennootschapsbelasting minder gecontroleerd. De dienst toetst wel steeds meer vooraf via digitale systemen. Het bekendste voorbeeld is de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Daardoor worden er steeds minder fouten in aangiftes gemaakt.

Digitale controles kunnen bovendien de meest gemaakte fouten en grote afwijkingen wel detecteren. Maar boekenonderzoeken en handmatige controles achteraf zijn nodig om nieuwe fouten en trucs op te sporen. En volgens de Belastingdienst kan een gebrek aan deze fysieke controle ertoe leiden dat belastingplichtigen het niet zo nauw meer nemen met hun aangiften.

Grotere uitstroom dan gedacht

Personeelsgebrek is de belangrijkste oorzaak van het teruglopende toezicht achteraf. Veel menskracht gaat op aan onvoorziene extra taken door onder meer de toeslagenaffaire, de uitspraak van de Hoge Raad over vermogensrendementsbelasting en de regelingen voor ondernemers rondom corona. Dat werk gaat ten koste van toezichtstaken. Bovendien kampt de fiscus al jaren met een personeelstekort, sinds een grote reorganisatie in 2015 waarbij duizenden ervaren krachten vertrokken.

Dit jaar wilde de dienst 2200 tot 2400 fte nieuw personeel aannemen. Dat is gelukt, maar de uitstroom was ook veel groter dan gedacht, waardoor het personeelstekort nog steeds meer dan 1000 fte bedraagt. Voor volgend jaar wordt ingezet op nieuwe instroom van 2500 tot 3000 fte.

De tekorten maken inhuur van extern personeel noodzakelijk. Vorig jaar besteedde de Belastingdienst daar 353 miljoen euro aan. Daarvan ging meer dan de helft naar de inhuur van IT’ers. Daarnaast was er vooral behoefte aan juridisch en financieel geschoolde professionals.

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft onlangs maatregelen aangekondigd om het fysieke toezicht volgend jaar te verbeteren, maar waarschuwt dat vanwege het personeelstekort en de onvoorziene extra taken ‘de productiviteit ook de komende jaren onder druk zal staan’.