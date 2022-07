Steeds meer zaken door politie geschrapt door personeelstekort

Door personeelstekort bij de politie worden steeds meer zaken terzijde geschoven. Beeld ANP

Dit bevestigt een woordvoerder van de korpsleiding zondag na berichtgeving van de NOS.

In totaal zijn in 2021 62.293 zaken geschrapt. Drie jaar eerder in 2018 ging het nog om 25.700 zaken. Naast dat zaken terzijde zijn geschoven door capaciteitsgebrek, zijn vorig jaar ook 26.000 zaken niet behandeld omdat ze niet kansrijk genoeg waren om onderzoek naar in te stellen.

Een deel van de zaken werd ook buiten de strafrechtelijke weg afgedaan, legt een woordvoerder uit. Het gaat hier bijvoorbeeld om zaken die verder verlopen via mediation.

“De realiteit is dat we altijd meer zaken hebben dan we aankunnen,” zegt Hanneke Ekelmans, lid van de korpsleiding van de Nationale Politie. “Maar daarnaast zijn zaken de laatste jaren steeds complexer geworden.”