Steeds meer vaccinweigeraars overstag: ‘Ik wil toch op vakantie kunnen’

Vijf redenen waarom mensen nu wél besluiten prik te halen

Uit onderzoek naar de redenen waarom mensen alsnog besluiten de prik te nemen, komen vijf verklaringen naar voren. Hiervoor zijn de antwoorden van 700 respondenten geanalyseerd. Zij gaven in november nog aan zich niet of waarschijnlijk niet te willen laten vaccineren, maar zeggen nu dat (waarschijnlijk) wél te willen.

1. Vaccinaties blijken te werken

“Eerst wilde ik niet, maar nu wel. Ik zie dat de opnames in het ziekenhuis dalen. Het werkt dus echt. En ik wil solidair zijn naar andere mensen,” verklaart een van de mensen die in november nog neigde niet te vaccineren.

2. Je kunt geen kant op zonder vaccin (vakantie, festivals etc)

“Ik was eerder niet bereid, en sta er nog steeds een beetje dubbel in. Maar heb het toch maar gedaan. Ik val in een risicogroep, maar heb het vooral gedaan om toch nog een keer op vakantie te kunnen of een festival/concert te bezoeken,” vertelt een ander.

3. Eerder niet door onrust en desinformatie op sociale media over vaccin, nu meer bekend (via arts, vrienden, media)

“Eerder twijfelde ik. Dit kwam door allerlei verhalen op sociale media. Inmiddels ben ik al maanden met sociale media gestopt en heb ik advies ingewonnen bij een arts die ik vertrouw, en bij vrienden. Morgen krijg ik mijn eerste vaccinatie!,” reageert een van de respondenten opgelucht.

4. Sociale druk om wel te laten vaccineren

“De sociale druk in mijn omgeving was te groot. Ik dreigde me een paria te voelen als ik niet mee zou doen en daar baal ik best van,” betreurt een ander.

5. Meer duidelijkheid over welk vaccin men krijgt

Het helpt als mensen meer duidelijkheid hebben over welk vaccin zij krijgen. Met name bij AstraZeneca hebben mensen veel twijfels. “Eerst wilde ik zeker geen vaccinatie, ik heb ook AstraZeneca geweigerd. Als ik Pfizer kan krijgen, dan doe ik dat wel. Hier heb ik nog geen negatieve berichten over gehoord.”