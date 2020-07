Steeds meer schade door extreme neerslag: ‘Vaker verrast door hoosbuien’

Een inwoner van Kaatsheuvel probeert een overgelopen put door te prikken. Beeld ANP

Dat blijkt uit cijfers van Interpolis, de grootste particuliere schadeverzekeraar. Die cijfers tonen dat er in de eerste helft van 2020 al 6472 schademeldingen door regen, sneeuw of smeltwater binnenkwamen. In het eerste halfjaar van 2017 betrof het 3651 claims. En er zijn dit jaar vooralsnog bijna 14.000 stormschades gerapporteerd (2017: ruim 6000).



“We kunnen in ieder geval concluderen dat mensen steeds meer wateroverlast ondervinden door extreme neerslag,” zegt Youri van der Avoird van Interpolis. “Onze klanten worden daar ook steeds vaker door verrast. Als je vooraf weet dat er een hoosbui of storm aan komt, dan kun je bijvoorbeeld nog snel de kelder leegruimen of andere preventieve acties nemen.”



De stijgingen zijn representatief voor de markt. Huiseigenaren claimen bij extreme regen gemiddeld zo’n 2000 euro schade via hun opstal- of inboedelverzekering, bleek eerder al uit openbare cijfers. Incidenteel kan de totale schade door een storm of hoosbui in de tientallen of zelfs honderden miljoenen lopen.



Op basis van toekomstscenario’s van het KNMI is het de verwachting dat extreme regen, hagel en droogte door klimaatverandering de komende decennia verder gaan toenemen. Overal zien schadeverzekeraars de gevolgen terug. Met het oplopende aantal claims kan het niet anders dan dat verzekeraars meer moeten uitkeren en dat zal uiteindelijk een premieverhoging betekenen.

Volgens Interpolis ondervinden mensen steeds meer wateroverlast door extreme neerslag. Beeld ANP

Meest extreme scenario

Het Verbond van Verzekeraars voorziet zelfs dat in het extreemste scenario de hele klimaatverandering verzekeraars meer dan 250 miljoen euro extra per jaar kost. Dit komt neer op een jaarlijkse toename van de schade van ruim 100 miljoen door (extreme) regen en hagel bij particuliere woningbezitters .

Dus zijn er maatregelen nodig om de groei binnen de perken te houden. Schadeverzekeraar Interpolis, onderdeel van Achmea, biedt bijvoorbeeld groene daken aan waarop begroeiing in de vorm van vetplanten en kruiden is aangelegd. Zulke daken nemen 25 liter water per vierkante meter op en houden dat ook vast, totdat het water alsnog op normale wijze wordt afgevoerd.

“Zo verlichten groene daken de druk op reguliere waterafvoerkanalen,” vertelt Van der Avoird. “Dit gaat waterschade tegen. Ook zorgt een groen dak ervoor dat het dak twee tot drie keer zo lang meegaat. Want het water doet gewoon een minder extreme aanslag op het dak en het riool.”

Subsidie op aanleg groen dak

Zo’n 45 gemeenten, een handvol waterschappen en de provincie Zeeland geven zelfs subsidie op de aanleg van een groen dak. Deze steun kan oplopen tot wel 30 euro per vierkante meter. Vaak is naast de subsidie een vergunning vereist.



Volgens de Vereniging Eigen Huis kun je als huiseigenaar zelf twee dingen doen tegen het wassende water: maatregelen treffen om waterschade te beperken en je verzekeren tegen schade die onverhoopt toch optreedt.



De meeste mensen hebben vanwege hun hypotheek het huis zelf (de opstal) al verzekerd. Met een inboedelverzekering kunnen ze zich ook verzekeren tegen schade aan alles wat er aan waarde in hun huis staat.

Naast de aanleg van een groen dak is een simpele oplossing de regenton, zowel geschikt voor op een balkon als in een tuin. Water dat mensen daarmee opvangen, kunnen ze gebruiken om planten water te geven of de auto te wassen.



Verder geldt: de gemeente is verantwoordelijk voor de openbare ruimte, zoals de riolering. Maar huiseigenaren hebben zelf de plicht hun huis waterdicht te maken, inclusief het dak en ondergrondse ruimtes als kelder of souterrain.