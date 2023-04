Steeds meer kortere straffen door deals in rechtbank

In de strijd tegen de zwaar overbelaste strafrechtketen gooien Openbaar Ministerie (OM) en advocaten het in rechtszaken steeds vaker op een akkoordje. Het aantal deals, waarbij de verdachte een lagere straf krijgt, neemt dit jaar een enorme vlucht.

In steeds meer rechtszaken proberen officieren van justitie en advocaten dit jaar een deal te sluiten. Met name drugszaken, die vaak verzanden in lange procedures, kunnen daarmee sneller worden afgehandeld. Als wisselgeld wordt tegen verdachten een lagere straf geëist dan normaal. De afspraken moeten helpen om de enorme druk in de rechtspraak te verlichten.

Sinds december 2021 werd in heel Nederland 76 keer een deal gesloten, waarvan twintig in de afgelopen twee maanden. In maart werd een grote drugszaak rond een handlanger van Ridouan Taghi bij de rechtbank in Amsterdam ook afgedaan met een deal: negen jaar cel.

“Het fenomeen neemt absoluut een vlucht,” zegt Laura Peters van de Rijksuniversiteit Groningen, expert op het gebied van deze zogeheten procesafspraken. “De rechtbanken, het OM, de advocatuur: alles is zó overbelast. Iedereen beseft dat er iets moet gebeuren.”

Loterij

De eerste deals vonden in december 2021 plaats in de rechtbanken van Limburg en Rotterdam. Advocaat Haroon Raza besloot in de Rotterdamse zaak af te zien van zijn 125 pagina’s aan onderzoekswensen en beloofde niet in hoger beroep te gaan. In ruil kreeg zijn cliënt, een Albanese chauffeur die betrokken was bij een drugstransport, vier jaar cel waarvan één jaar voorwaardelijk. Anders was tegen hem vijf jaar cel geëist.

Maar Raza, die nu in een witwaszaak ook op een deal aanstuurt, zag afgelopen jaar ook hoe rechters de afspraken massaal naast zich neerlegden: “Bij de rechtbank in Rotterdam weet je dat de rechters er positief tegenover staan, maar bij veel andere rechtbanken is het een loterij. Dan denkt je cliënt een lagere straf te krijgen en veegt de rechter ineens alles van tafel.”

Wachten op wetgeving

Volgens de Rotterdamse rechter Jacco Janssen, betrokken bij de eerste deal in Rotterdam, is die situatie veranderd. In september gaf de Hoge Raad, onder bepaalde voorwaarden, zijn zegen. Tot die tijd ging er in de helft van de gevallen een streep door procesafspraken. In de afgelopen twee maanden gebeurde dat nog maar in twee van de twintig gevallen: “Het oordeel van de Hoge Raad geeft rechters houvast. Die procesafspraken waren bovendien allemaal nog nieuw, niemand had er ervaring mee.”

De deals leveren tijdwinst op, waardoor er meer rechtszaken kunnen worden afgehandeld. Dat is het grote voordeel. Ideaal voor drugszaken met duidelijk bewijs. Maar er klinkt hoe kritiek: hoe transparant zijn de deals die OM en advocaten achter gesloten deuren sluiten? En wat als er slachtoffers of nabestaanden in beeld zijn? Het is wachten op wetgeving die daar duidelijkheid in schept. “Maar iedereen voelt nu al aan dat je niet kunt onderhandelen over de straf bij een moordzaak,” zegt Janssen.