Steeds meer jongeren verzwijgen studieschuld bij hypotheekaanvraag

In de strijd om een woning nemen steeds meer jongeren ‘onverantwoorde risico’s’. Beeld Getty Images

Dat blijkt uit onderzoek van hypotheekadviseur Viisi Hypotheken onder ruim 1055 jongeren tussen de 22 en 35 jaar oud. De hoge huizenprijzen en de spaarzame beschikbare woningen dwingen jongeren tot het nemen van ‘onverantwoorde risico’s’, vindt 80 procent van de ondervraagden.

Ruim 90 procent van de respondenten vindt een koopwoning voor starters momenteel onbereikbaar. Ook in Amsterdam is het voor deze groep vrijwel onmogelijk om aan een woning te komen. Hierdoor gaan twintigers en dertigers om alsnog iets op te kunnen bouwen in de stad nóg meer werken, of beleggen, met het nodige risico.

Als huizenkoper ben je verplicht je studieschuld te melden bij een hypotheekaanvraag. Doe je dit niet, staat dat gelijk aan frauderen. Ook bij de aanschaf van een ander huis kan een koper last krijgen van een eerdere verzwijging.

Overbieden

Het aandeel jongeren dat bereid is te overbieden is maar liefst 50 procent. Daarbij valt op dat hoogopgeleide jongeren vaker bereid zijn tot overbieding dan jongeren met een praktische opleiding. De groep hoogopgeleide jongeren kan gemiddeld genomen vaker een beroep doen op de ouders voor financiële steun.

Ook wordt er steeds vaker geboden zonder voorbehoud van financiering, in de hoop op een voordeel in de woningstrijd. Dat is risicovol, stelt Hergen Dutrieux, medeoprichter van Viisi Hypotheken, want als de financiering niet rondkomt moet een bieder 10 procent van de koopsom betalen.

Dit probleem zou opgelost kunnen worden door de bedenktermijn bij het kopen van een woning net zo lang te maken als de bedenktermijn van een hypotheek. “Dan haal je een hoop onnodige spanning weg.” Maar volgens Dutrieux is er maar één oplossing die echt de druk van de ketel haalt: het bouwen van extra woningen voor starters.