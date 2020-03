Steeds meer basisscholen stappen af van traditionele schooltijden

Beeld Dingena Mol

Ruim een derde van de scholen in Nederland (37 procent) beginnen traditioneel nog tussen 8.30 en 8.45 uur en eindigen tussen 14.30 en 15.30 uur. In het schooljaar 2011-2012 was dat nog 77 procent.

Dat veel scholen gestopt zijn met de traditionele tijden heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met het feit dat de middagpauze voor problemen zorgde. De onderwijsinstanties hadden moeite om voldoende ouders of vrijwilligers te vinden om de kinderen te begeleiden. Ook ouders zelf hebben in veel gevallen aangegeven andere schooltijden te willen, omdat zij zo hun dag beter kunnen indelen.

Ruim een kwart van de basisscholen (26 procent) werkt tegenwoordig met een continurooster. Daarbij hebben de kinderen een korte middagpauze, zijn ze op woensdagmiddag vrij en sluiten de scholen op de andere dagen de deuren om 14.45 uur. De kinderen in de onderbouw zijn in veel gevallen ook op vrijdagmiddag vrij.

24 procent van de basisscholen in Nederland hanteert een zogenoemd vijf-gelijke-dagenmodel: vijf dagen identieke schooltijden, geen vrije middagen, een middagpauze en een eindtijd tussen 14.00 en 14.30 uur.